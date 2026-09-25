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Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов в дни обвала - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов в дни обвала
Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов в дни обвала - 25.09.2026, ПРАЙМ
Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов в дни обвала
Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов за первые два дня обвала, спровоцированного кризисом инвестиционных фондов, пишет издание The... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:02+0300
2026-09-25T10:53+0300
рынок
мировая экономика
турция
the economist
borsa istanbul
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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов за первые два дня обвала, спровоцированного кризисом инвестиционных фондов, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что 16 сентября основной индекс Borsa Istanbul снизился более чем на 5%, а кризис, связанный с рядом инвестиционных фондов и управляющих компаний, вызвал серьезные последствия для фондового рынка. "За первые два дня потрясений с рыночной капитализации было стерто около 30 миллиардов долларов", — говорится в публикации. По данным издания, регулятор принял решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда с совокупными активами примерно 18 миллиардов долларов. При этом как минимум 450 тысяч частных инвесторов столкнулись с риском длительного ожидания возврата своих средств и возможных потерь части накоплений. The Economist также обращает внимание на риск для международного статуса турецкого рынка. "Если проблемы с функционированием рынка не будут устранены, Турция может потерять статус развивающегося рынка (Emerging Market) и перейти в категорию пограничного рынка (Frontier Market)",- отмечает газета. Вместе с тем в материале подчеркивается, что кризис пока не рассматривается как системный риск для всей экономики. Управляющий Aberdeen Виктор Сабо заявил The Economist, что ситуация не распространяется на экономику в целом. Отдельно отмечается, что инвесторы, выводившие средства из фондов, в значительной степени направляли их не в иностранную валюту, а в высокодоходные депозиты в турецких лирах. Это помогло избежать дополнительного давления на курс лиры, однако, по оценке издания, серьезно подорвало институциональное доверие к финансовым рынкам. Расследование так называемого "кризиса фондов" связано с операциями на турецком рынке капитала и затрагивает интересы около 455 тысяч инвесторов. В рамках дела турецкие правоохранительные органы проводят задержания и расследование в отношении лиц, подозреваемых в нарушениях при управлении фондами и операциях на рынке. Власти подчеркивают, что расследование касается ограниченного числа фондов, а не всей турецкой финансовой системы. При этом дальнейшие действия правоохранительных и регулирующих органов должны определить масштаб нарушений, круг ответственных лиц и возможный ущерб инвесторам.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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рынок, мировая экономика, турция, the economist, borsa istanbul
Рынок, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, The Economist, Borsa Istanbul
10:02 25.09.2026 (обновлено: 10:53 25.09.2026)
 
Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов в дни обвала

The Economist: турецкий рынок акций потерял около $30 млрд за первые два дня обвала

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Турецкий рынок акций потерял около 30 миллиардов долларов за первые два дня обвала, спровоцированного кризисом инвестиционных фондов, пишет издание The Economist.
Издание отмечает, что 16 сентября основной индекс Borsa Istanbul снизился более чем на 5%, а кризис, связанный с рядом инвестиционных фондов и управляющих компаний, вызвал серьезные последствия для фондового рынка.
"За первые два дня потрясений с рыночной капитализации было стерто около 30 миллиардов долларов", — говорится в публикации.
По данным издания, регулятор принял решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда с совокупными активами примерно 18 миллиардов долларов. При этом как минимум 450 тысяч частных инвесторов столкнулись с риском длительного ожидания возврата своих средств и возможных потерь части накоплений.
The Economist также обращает внимание на риск для международного статуса турецкого рынка.
"Если проблемы с функционированием рынка не будут устранены, Турция может потерять статус развивающегося рынка (Emerging Market) и перейти в категорию пограничного рынка (Frontier Market)",- отмечает газета.
Вместе с тем в материале подчеркивается, что кризис пока не рассматривается как системный риск для всей экономики. Управляющий Aberdeen Виктор Сабо заявил The Economist, что ситуация не распространяется на экономику в целом.
Отдельно отмечается, что инвесторы, выводившие средства из фондов, в значительной степени направляли их не в иностранную валюту, а в высокодоходные депозиты в турецких лирах. Это помогло избежать дополнительного давления на курс лиры, однако, по оценке издания, серьезно подорвало институциональное доверие к финансовым рынкам.
Расследование так называемого "кризиса фондов" связано с операциями на турецком рынке капитала и затрагивает интересы около 455 тысяч инвесторов. В рамках дела турецкие правоохранительные органы проводят задержания и расследование в отношении лиц, подозреваемых в нарушениях при управлении фондами и операциях на рынке.
Власти подчеркивают, что расследование касается ограниченного числа фондов, а не всей турецкой финансовой системы. При этом дальнейшие действия правоохранительных и регулирующих органов должны определить масштаб нарушений, круг ответственных лиц и возможный ущерб инвесторам.
 
РынокМировая экономикаТУРЦИЯThe EconomistBorsa Istanbul
 
 
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