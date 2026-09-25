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СМИ: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться - 25.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться
СМИ: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться - 25.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться
Производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться в следующем году из-за засушливых последствий климатического явления Эль-Ниньо, сообщает... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:21+0300
2026-09-25T12:21+0300
бизнес
малайзия
индонезия
эль-ниньо
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться в следующем году из-за засушливых последствий климатического явления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг. "Индонезия и Малайзия, как ожидается, произведут меньше пальмового масла в 2027 году, так как продолжительная засуха, вызванная сильным явлением Эль-Ниньо, снизит урожайность в следующем году, что приведет к сокращению мировых поставок и увеличению цен", - говорится в материале. Прогнозируется, что два крупнейших мировых производителя пальмового масла могут сократить изготовление примерно на 3%, следует из средней оценки семи аналитиков, опрошенных Блумбергом. Агентство добавляет, что объем производства пальмового масла в Индонезии, вероятно, сократится до 49 миллионов тонн, а в Малайзии - до 19,5 миллионов. В итоге устойчивая засушливая погода, а также такие факторы, как растущие требования к производству биодизельного топлива из пальмового масла и снижение урожайности из старения деревьев могут привести к уменьшению предложения и росту цен на пальмовое масло до 5 тысяч ринггитов (1 226 долларов) за тонну в следующем году, согласно мнению трех аналитиков, которая указывается в материале. Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
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бизнес, малайзия, индонезия, эль-ниньо
Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Эль-Ниньо
12:21 25.09.2026
 
СМИ: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться

Блумберг: производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии может сократиться в следующем году из-за засушливых последствий климатического явления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг.
"Индонезия и Малайзия, как ожидается, произведут меньше пальмового масла в 2027 году, так как продолжительная засуха, вызванная сильным явлением Эль-Ниньо, снизит урожайность в следующем году, что приведет к сокращению мировых поставок и увеличению цен", - говорится в материале.
Прогнозируется, что два крупнейших мировых производителя пальмового масла могут сократить изготовление примерно на 3%, следует из средней оценки семи аналитиков, опрошенных Блумбергом.
Агентство добавляет, что объем производства пальмового масла в Индонезии, вероятно, сократится до 49 миллионов тонн, а в Малайзии - до 19,5 миллионов.
В итоге устойчивая засушливая погода, а также такие факторы, как растущие требования к производству биодизельного топлива из пальмового масла и снижение урожайности из старения деревьев могут привести к уменьшению предложения и росту цен на пальмовое масло до 5 тысяч ринггитов (1 226 долларов) за тонну в следующем году, согласно мнению трех аналитиков, которая указывается в материале.
Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
 
БизнесМАЛАЙЗИЯИНДОНЕЗИЯЭль-Ниньо
 
 
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