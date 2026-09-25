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Эксперт рассказала о новых подходах компаний в решении кадровых вопросов
Эксперт рассказала о новых подходах компаний в решении кадровых вопросов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новых подходах компаний в решении кадровых вопросов
Если раньше работодатели нередко пытались удержать сотрудников за счет разовых бонусов или масштабных корпоративных мероприятий, то сейчас фокус смещается в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:13+0300
2026-09-25T13:13+0300
2026-09-25T13:20+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Если раньше работодатели нередко пытались удержать сотрудников за счет разовых бонусов или масштабных корпоративных мероприятий, то сейчас фокус смещается в сторону точечных решений - персонализации и индивидуального подхода к каждому сотруднику, рассказала РИА Новости председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина. "Опросы четко показывают, что в 2026 году компании делают ставку на удержание персонала и подход к этому заметно меняется. Если раньше работодатели нередко пытались удержать людей за счет разовых бонусов или масштабных корпоративных мероприятий, то сейчас фокус смещается на системные и точечные решения, способные дать ощутимый операционный эффект",- сказала она. По ее словам, компании все отчетливее понимают, что одних вечеринок или повышения оклада недостаточно - нужно работать с глубинными причинами текучести и закрывать реальные потребности сотрудников. Собеседница агентства подчеркнула, что сейчас особенно востребована персонализация, ведь универсальных рецептов удержания сотрудников не существует - организации стараются учитывать индивидуальные мотивы каждого человека. "Кому-то важнее всего понятный карьерный трек и прозрачные критерии роста, кому-то - гибкий график или возможность участвовать в кросс-функциональных проектах, а кто-то ждет признания и публичной благодарности", - подчеркнула собеседница агентства. На этой основе компании формируют индивидуальные планы развития, стараясь показать сотруднику его личную траекторию внутри организации, добавила Горелкина. "При этом большое значение приобретает прозрачность целей и задач: люди остаются там, где видят смысл своей работы, понимают, чего от них ждут, и регулярно получают обратную связь. Встречи один на один становятся важным инструментом профилактики увольнений: они позволяют вовремя заметить признаки перегрузки или потери интереса и скорректировать нагрузку прежде, чем сотрудник примет решение уйти", - заключила эксперт.
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бизнес, общество
Эксперт рассказала о новых подходах компаний в решении кадровых вопросов
Горелкина: компании делают ставку на персонализацию в решении кадровых вопросов
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Если раньше работодатели нередко пытались удержать сотрудников за счет разовых бонусов или масштабных корпоративных мероприятий, то сейчас фокус смещается в сторону точечных решений - персонализации и индивидуального подхода к каждому сотруднику, рассказала РИА Новости председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина.
"Опросы четко показывают, что в 2026 году компании делают ставку на удержание персонала и подход к этому заметно меняется. Если раньше работодатели нередко пытались удержать людей за счет разовых бонусов или масштабных корпоративных мероприятий, то сейчас фокус смещается на системные и точечные решения, способные дать ощутимый операционный эффект",- сказала она.
По ее словам, компании все отчетливее понимают, что одних вечеринок или повышения оклада недостаточно - нужно работать с глубинными причинами текучести и закрывать реальные потребности сотрудников.
Собеседница агентства подчеркнула, что сейчас особенно востребована персонализация, ведь универсальных рецептов удержания сотрудников не существует - организации стараются учитывать индивидуальные мотивы каждого человека.
"Кому-то важнее всего понятный карьерный трек и прозрачные критерии роста, кому-то - гибкий график или возможность участвовать в кросс-функциональных проектах, а кто-то ждет признания и публичной благодарности", - подчеркнула собеседница агентства.
На этой основе компании формируют индивидуальные планы развития, стараясь показать сотруднику его личную траекторию внутри организации, добавила Горелкина.
"При этом большое значение приобретает прозрачность целей и задач: люди остаются там, где видят смысл своей работы, понимают, чего от них ждут, и регулярно получают обратную связь. Встречи один на один становятся важным инструментом профилактики увольнений: они позволяют вовремя заметить признаки перегрузки или потери интереса и скорректировать нагрузку прежде, чем сотрудник примет решение уйти", - заключила эксперт.