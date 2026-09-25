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Совет директоров Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Скоробогатова - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Скоробогатова
Совет директоров Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Скоробогатова - 25.09.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Скоробогатова
Совет директоров сервиса аренды самокатов Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Алексея Скоробогатова на пост генерального директора компании в России, он... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:48+0300
2026-09-25T11:48+0300
бизнес
технологии
россия
whoosh
blablacar
avito
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Совет директоров сервиса аренды самокатов Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Алексея Скоробогатова на пост генерального директора компании в России, он может занять пост с 19 октября, сообщила компания. Как отметили в Whoosh, Скоробогатов обладает более чем 20-летним опытом работы на ключевых должностях в международных технологических компаниях, включая BlaBlaCar, Avito, Microsoft и Nokia. "Планируется, что с 19 октября 2026 года должность генерального директора ООО "ВУШ", управляющей бизнесом Whoosh в России, займет Алексей Скоробогатов. Кандидатура Алексея Скоробогатова на пост генерального директора ООО "ВУШ" была предварительно одобрена членами Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" и в ближайшее время соответствующее решение будет принято", - говорится в сообщении Whoosh. Сейчас пост гендиректора компании занимает основатель сервиса аренды самокатов Whoosh Дмитрий Чуйко. Он продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании, развитие бизнеса на действующих рынках и международную экспансию. Также он продолжит возглавлять ПАО "ВУШ Холдинг" и сохранит свою позицию в совете директоров. Как пояснили в компании, назначение Скоробогатова позволит усилить управление российским бизнесом, уделив дополнительное внимание росту прибыльности бизнеса, операционной эффективности, развитию продукта и качеству сервиса. "За последние годы Whoosh вырос в крупный международный бизнес, при этом Россия остается нашим основным рынком. Нам важно, чтобы у российского бизнеса был руководитель, полностью сфокусированный на его ежедневной работе и развитии", - приводятся в сообщении слова Чуйко.
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бизнес, технологии, россия, whoosh, blablacar, avito
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Whoosh, BlaBlaCar, Avito
11:48 25.09.2026
 
Совет директоров Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Скоробогатова

Совет директоров Whoosh одобрил кандидатуру Скоробогатова на пост гендиректора компании

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Совет директоров сервиса аренды самокатов Whoosh предварительно одобрил кандидатуру Алексея Скоробогатова на пост генерального директора компании в России, он может занять пост с 19 октября, сообщила компания.
Как отметили в Whoosh, Скоробогатов обладает более чем 20-летним опытом работы на ключевых должностях в международных технологических компаниях, включая BlaBlaCar, Avito, Microsoft и Nokia.
"Планируется, что с 19 октября 2026 года должность генерального директора ООО "ВУШ", управляющей бизнесом Whoosh в России, займет Алексей Скоробогатов. Кандидатура Алексея Скоробогатова на пост генерального директора ООО "ВУШ" была предварительно одобрена членами Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" и в ближайшее время соответствующее решение будет принято", - говорится в сообщении Whoosh.
Сейчас пост гендиректора компании занимает основатель сервиса аренды самокатов Whoosh Дмитрий Чуйко. Он продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании, развитие бизнеса на действующих рынках и международную экспансию. Также он продолжит возглавлять ПАО "ВУШ Холдинг" и сохранит свою позицию в совете директоров.
Как пояснили в компании, назначение Скоробогатова позволит усилить управление российским бизнесом, уделив дополнительное внимание росту прибыльности бизнеса, операционной эффективности, развитию продукта и качеству сервиса.
"За последние годы Whoosh вырос в крупный международный бизнес, при этом Россия остается нашим основным рынком. Нам важно, чтобы у российского бизнеса был руководитель, полностью сфокусированный на его ежедневной работе и развитии", - приводятся в сообщении слова Чуйко.
 
БизнесТехнологииРОССИЯWhooshBlaBlaCarAvito
 
 
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