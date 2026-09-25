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"Совет рынка" призвал закрепить ответственность за невыбор энергомощности - 25.09.2026, ПРАЙМ
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"Совет рынка" призвал закрепить ответственность за невыбор энергомощности
"Совет рынка" призвал закрепить ответственность за невыбор энергомощности - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Совет рынка" призвал закрепить ответственность за невыбор энергомощности
Необходимо закрепить ответственность потребителей за заявленный, но не востребованный спрос на энергетическую мощность, заявил председатель правления отраслевой | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:40+0300
2026-09-25T13:43+0300
россия
"совет рынка"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873683941.jpg?1790332990
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Необходимо закрепить ответственность потребителей за заявленный, но не востребованный спрос на энергетическую мощность, заявил председатель правления отраслевой ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации". "Генераторы несут финансовую ответственность за сроки вводов, и мы довольно много штрафов собрали и в первом ДПМ (механизме договоров о предоставлении мощности - ред.), и ДПМ ВИЭ. И до сих пор как бы собираем за КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации - ред.) Потребители направляют заявки о предполагаемом потреблении", - сказал он. "Но если потребитель не станет выкупать заявленные объемы, то ему это ничем не грозит. А мы уже построили дорогую генерацию, да, и как бы платим за нее", - подчеркнул Быстров. Так в "Совете рынка" предлагают механизмы, которые создадут у потребителей стимул ответственно планировать потребление. В числе обсуждаемых инструментов - инвестиционные договоры, по которым новый потребитель подключается к сети в обмен на обязательство оплатить строительство новой генерации. Еще один инструмент - долгосрочный demand response: потребитель заранее берет на себя обязательство при необходимости ограничить потребление, фактически оказывая рынку услугу готовности к снижению нагрузки, отметил Быстров. Также в ассоциации рассматривают идею вторичного рынка обязательств: инвестор сможет продать проект строительства другому участнику или отказаться от обязательств на конкурсе, если рост энергопотребления не подтвердился. При этом в "Совете рынка" признают, что администрировать такие механизмы непросто. Из‑за длительных сроков между отбором проекта и началом поставок электроэнергии сложно точно зафиксировать реальный прирост потребления конкретного потребителя. А прямое копирование штрафных механизмов, действующих для генераторов, для потребителей экономически нецелесообразно, добавил Быстров. Кроме того, он отметил, что равномерное распределение затрат на всех потребителей при строительстве новой генерации не дает ценовых сигналов, сдерживающих спрос в дефицитных регионах и стимулирующих его в энергоизбыточных. "Следует ли в плате за мощность предусмотреть больший вклад дефицитных регионов или потребителей регионов с приростом потребления? На наш взгляд, некий такой учет этого был бы на самом деле справедливым", - отметил Быстров. Также он призвал задуматься и о вопросе предоставления скидки для тех потребителей, которые готовы ответственно заявить о своих планах потребления.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, "совет рынка"
РОССИЯ, "Совет рынка"
13:40 25.09.2026 (обновлено: 13:43 25.09.2026)
 
"Совет рынка" призвал закрепить ответственность за невыбор энергомощности

Быстров: нужно закрепить ответственность потребителей за невыбор энергомощности

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СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Необходимо закрепить ответственность потребителей за заявленный, но не востребованный спрос на энергетическую мощность, заявил председатель правления отраслевой ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации".
"Генераторы несут финансовую ответственность за сроки вводов, и мы довольно много штрафов собрали и в первом ДПМ (механизме договоров о предоставлении мощности - ред.), и ДПМ ВИЭ. И до сих пор как бы собираем за КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации - ред.) Потребители направляют заявки о предполагаемом потреблении", - сказал он.
"Но если потребитель не станет выкупать заявленные объемы, то ему это ничем не грозит. А мы уже построили дорогую генерацию, да, и как бы платим за нее", - подчеркнул Быстров.
Так в "Совете рынка" предлагают механизмы, которые создадут у потребителей стимул ответственно планировать потребление. В числе обсуждаемых инструментов - инвестиционные договоры, по которым новый потребитель подключается к сети в обмен на обязательство оплатить строительство новой генерации.
Еще один инструмент - долгосрочный demand response: потребитель заранее берет на себя обязательство при необходимости ограничить потребление, фактически оказывая рынку услугу готовности к снижению нагрузки, отметил Быстров.
Также в ассоциации рассматривают идею вторичного рынка обязательств: инвестор сможет продать проект строительства другому участнику или отказаться от обязательств на конкурсе, если рост энергопотребления не подтвердился.
При этом в "Совете рынка" признают, что администрировать такие механизмы непросто. Из‑за длительных сроков между отбором проекта и началом поставок электроэнергии сложно точно зафиксировать реальный прирост потребления конкретного потребителя. А прямое копирование штрафных механизмов, действующих для генераторов, для потребителей экономически нецелесообразно, добавил Быстров.
Кроме того, он отметил, что равномерное распределение затрат на всех потребителей при строительстве новой генерации не дает ценовых сигналов, сдерживающих спрос в дефицитных регионах и стимулирующих его в энергоизбыточных.
"Следует ли в плате за мощность предусмотреть больший вклад дефицитных регионов или потребителей регионов с приростом потребления? На наш взгляд, некий такой учет этого был бы на самом деле справедливым", - отметил Быстров.
Также он призвал задуматься и о вопросе предоставления скидки для тех потребителей, которые готовы ответственно заявить о своих планах потребления.
 
РОССИЯ"Совет рынка"
 
 
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