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У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ

У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ

У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ

У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - по числу покупок Таиланд уступает только ОАЭ, значительно увеличился спрос и на жилье во Вьетнаме, | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:27+0300

2026-09-25T17:27+0300

2026-09-25T17:27+0300

бизнес

недвижимость

россия

таиланд

оаэ

вьетнам

ведомости

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - по числу покупок Таиланд уступает только ОАЭ, значительно увеличился спрос и на жилье во Вьетнаме, пишет газета "Ведомости". "В целом в странах ЮВА граждане нашей страны в январе – августе купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее... Лидером по объему спроса в ЮВА сейчас является Таиланд... сейчас занимает второе место в рейтинге самых востребованных у граждан России стран, уступая первую строчку лишь ОАЭ... В этом году значительно увеличился спрос и на недвижимость во Вьетнаме, утверждают эксперты", - пишет газета, ссылаясь на слова экспертов. Так, директор инвестиционной компании Izbushka Properties Алексей Игошин отметил, что общее число сделок с участием россиян в Таиланде за восемь месяцев увеличилось на 45%. Вложения же увеличились на 65%. При этом россияне стали второй самой многочисленной группой зарубежных покупателей после граждан Китая. Отмечается, что в целом в странах Юго-Восточной Азии россияне за январь-август купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее. Кроме того, по словам Игошина, интерес к Камбодже среди россиян вырос на 50%. А по данным эксперта Prian Филиппа Березина, спрос на Индонезию остался на уровне 2025 года. По мнению опрошенных газетой экспертов, высокая востребованность недвижимости в странах Юго-Восточной Азии объясняется событиями на Ближнем Востоке. К примеру, по данным агентства Kalinka, весной из-за военных действий в Иране общее число сделок с участием россиян в ОАЭ сократилось на 60–65%. Эксперт Prian выразил мнение, что интерес к странам региона со стороны россиян увеличивается потому, что туда относительно нетрудно перевести деньги, там можно быстро открыть счет, существует множество способов оплаты недвижимости. Кроме того, недвижимость этого региона считается инвестиционно привлекательной.

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бизнес, недвижимость, россия, таиланд, оаэ, вьетнам, ведомости