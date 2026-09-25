Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/spros-873693537.html
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - по числу покупок Таиланд уступает только ОАЭ, значительно увеличился спрос и на жилье во Вьетнаме, | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:27+0300
2026-09-25T17:27+0300
бизнес
недвижимость
россия
таиланд
оаэ
вьетнам
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873693537.jpg?1790346452
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - по числу покупок Таиланд уступает только ОАЭ, значительно увеличился спрос и на жилье во Вьетнаме, пишет газета "Ведомости". "В целом в странах ЮВА граждане нашей страны в январе – августе купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее... Лидером по объему спроса в ЮВА сейчас является Таиланд... сейчас занимает второе место в рейтинге самых востребованных у граждан России стран, уступая первую строчку лишь ОАЭ... В этом году значительно увеличился спрос и на недвижимость во Вьетнаме, утверждают эксперты", - пишет газета, ссылаясь на слова экспертов. Так, директор инвестиционной компании Izbushka Properties Алексей Игошин отметил, что общее число сделок с участием россиян в Таиланде за восемь месяцев увеличилось на 45%. Вложения же увеличились на 65%. При этом россияне стали второй самой многочисленной группой зарубежных покупателей после граждан Китая. Отмечается, что в целом в странах Юго-Восточной Азии россияне за январь-август купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее. Кроме того, по словам Игошина, интерес к Камбодже среди россиян вырос на 50%. А по данным эксперта Prian Филиппа Березина, спрос на Индонезию остался на уровне 2025 года. По мнению опрошенных газетой экспертов, высокая востребованность недвижимости в странах Юго-Восточной Азии объясняется событиями на Ближнем Востоке. К примеру, по данным агентства Kalinka, весной из-за военных действий в Иране общее число сделок с участием россиян в ОАЭ сократилось на 60–65%. Эксперт Prian выразил мнение, что интерес к странам региона со стороны россиян увеличивается потому, что туда относительно нетрудно перевести деньги, там можно быстро открыть счет, существует множество способов оплаты недвижимости. Кроме того, недвижимость этого региона считается инвестиционно привлекательной.
таиланд
оаэ
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, таиланд, оаэ, вьетнам, ведомости
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ОАЭ, ВЬЕТНАМ, Ведомости
17:27 25.09.2026
 
У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии, пишут СМИ

"Ведомости": у россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - по числу покупок Таиланд уступает только ОАЭ, значительно увеличился спрос и на жилье во Вьетнаме, пишет газета "Ведомости".
"В целом в странах ЮВА граждане нашей страны в январе – августе купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее... Лидером по объему спроса в ЮВА сейчас является Таиланд... сейчас занимает второе место в рейтинге самых востребованных у граждан России стран, уступая первую строчку лишь ОАЭ... В этом году значительно увеличился спрос и на недвижимость во Вьетнаме, утверждают эксперты", - пишет газета, ссылаясь на слова экспертов.
Так, директор инвестиционной компании Izbushka Properties Алексей Игошин отметил, что общее число сделок с участием россиян в Таиланде за восемь месяцев увеличилось на 45%. Вложения же увеличились на 65%. При этом россияне стали второй самой многочисленной группой зарубежных покупателей после граждан Китая.
Отмечается, что в целом в странах Юго-Восточной Азии россияне за январь-август купили на 30–35% объектов недвижимости больше, чем годом ранее.
Кроме того, по словам Игошина, интерес к Камбодже среди россиян вырос на 50%. А по данным эксперта Prian Филиппа Березина, спрос на Индонезию остался на уровне 2025 года.
По мнению опрошенных газетой экспертов, высокая востребованность недвижимости в странах Юго-Восточной Азии объясняется событиями на Ближнем Востоке. К примеру, по данным агентства Kalinka, весной из-за военных действий в Иране общее число сделок с участием россиян в ОАЭ сократилось на 60–65%.
Эксперт Prian выразил мнение, что интерес к странам региона со стороны россиян увеличивается потому, что туда относительно нетрудно перевести деньги, там можно быстро открыть счет, существует множество способов оплаты недвижимости. Кроме того, недвижимость этого региона считается инвестиционно привлекательной.
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯТАИЛАНДОАЭВЬЕТНАМВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала