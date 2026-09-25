https://1prime.ru/20260925/sroki-873696439.html

Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены

Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены - 25.09.2026, ПРАЙМ

Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены

Сроки создания в Египте центров хранения зерна, которые обсуждали российское и египетское руководство, пока не определены, заявил РИА Новости министр инвестиций | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:25+0300

2026-09-25T19:25+0300

2026-09-25T19:25+0300

сельское хозяйство

россия

египет

суэцкий канал

ближний восток

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873696439.jpg?1790353510

КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Сроки создания в Египте центров хранения зерна, которые обсуждали российское и египетское руководство, пока не определены, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. "Пока не было определено время для их реализации", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках создания зернового центра. По словам министра, нарушение морских перевозок влияет на движение грузов, включая продовольствие и зерно. В этих условиях развитие в Египте мощностей для хранения и логистических услуг имеет значение не только для страны, но и для государств Ближнего Востока и Африки. "Создание зернового центра в районе Суэцкого канала имеет большое значение для торговли между Египтом, Россией и другими рынками", - подчеркнул министр. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты отмечал, что страна высоко ценит эти инициативы. А в начале сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что работа над созданием зернового и логистического центра продолжается. Проект российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью увеличения товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом, обеспечения поставок на рынки третьих стран, построения новых долгосрочных кооперационных цепочек. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

египет

суэцкий канал

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, египет, суэцкий канал, ближний восток, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, мид