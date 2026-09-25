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Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены
Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены - 25.09.2026, ПРАЙМ
Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены
Сроки создания в Египте центров хранения зерна, которые обсуждали российское и египетское руководство, пока не определены, заявил РИА Новости министр инвестиций | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:25+0300
2026-09-25T19:25+0300
сельское хозяйство
россия
египет
суэцкий канал
ближний восток
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
мид
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КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Сроки создания в Египте центров хранения зерна, которые обсуждали российское и египетское руководство, пока не определены, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. "Пока не было определено время для их реализации", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках создания зернового центра. По словам министра, нарушение морских перевозок влияет на движение грузов, включая продовольствие и зерно. В этих условиях развитие в Египте мощностей для хранения и логистических услуг имеет значение не только для страны, но и для государств Ближнего Востока и Африки. "Создание зернового центра в районе Суэцкого канала имеет большое значение для торговли между Египтом, Россией и другими рынками", - подчеркнул министр. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты отмечал, что страна высоко ценит эти инициативы. А в начале сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что работа над созданием зернового и логистического центра продолжается. Проект российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью увеличения товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом, обеспечения поставок на рынки третьих стран, построения новых долгосрочных кооперационных цепочек. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
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сельское хозяйство, россия, египет, суэцкий канал, ближний восток, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, мид
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, МИД
19:25 25.09.2026
 
Сроки создания зерновых центров в Египте пока не определены

Министр инвестиций Египта Салех: сроки создания зернового центра пока не определены

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КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Сроки создания в Египте центров хранения зерна, которые обсуждали российское и египетское руководство, пока не определены, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех.
"Пока не было определено время для их реализации", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках создания зернового центра.
По словам министра, нарушение морских перевозок влияет на движение грузов, включая продовольствие и зерно. В этих условиях развитие в Египте мощностей для хранения и логистических услуг имеет значение не только для страны, но и для государств Ближнего Востока и Африки.
"Создание зернового центра в районе Суэцкого канала имеет большое значение для торговли между Египтом, Россией и другими рынками", - подчеркнул министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты отмечал, что страна высоко ценит эти инициативы. А в начале сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что работа над созданием зернового и логистического центра продолжается.
Проект российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью увеличения товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом, обеспечения поставок на рынки третьих стран, построения новых долгосрочных кооперационных цепочек.
Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна.
Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЕГИПЕТСуэцкий каналБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиМИД
 
 
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