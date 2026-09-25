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Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана, пишет WSJ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана, пишет WSJ
Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана, пишет WSJ - 25.09.2026, ПРАЙМ
Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана, пишет WSJ
Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана в ближайшее время, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:11+0300
2026-09-25T12:11+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана в ближайшее время, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Посредники, в числе которых Катар, настаивают на новом раунде переговоров в Омане уже на следующей неделе, чтобы попытаться убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта... Катар пытается обойти Генассамблею ООН, чтобы возобновить переговоры между Ираном и США", - сообщает издание. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
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мировая экономика, катар, оон, иран, сша
Мировая экономика, КАТАР, ООН, ИРАН, США
12:11 25.09.2026
 
Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана, пишет WSJ

WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана в ближайшее время

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп на двусторонней встрече с эмиром Государства Катар шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани
Президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с эмиром Государства Катар шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана в ближайшее время, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Посредники, в числе которых Катар, настаивают на новом раунде переговоров в Омане уже на следующей неделе, чтобы попытаться убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта... Катар пытается обойти Генассамблею ООН, чтобы возобновить переговоры между Ираном и США", - сообщает издание.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
 
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