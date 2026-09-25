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СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала
СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала - 25.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала
Заводы США в 2025 году больше установили роботов, чем наняли персонала, в стремлении повысить производительность, сообщает Блумберг. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:24+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заводы США в 2025 году больше установили роботов, чем наняли персонала, в стремлении повысить производительность, сообщает Блумберг. "В 2025 году на заводах США установка роботов превысила набор персонала. США ускоряют внедрение роботов, поскольку компании стремятся производить больше продукции внутри страны", - пишет агентство. Отмечается, что в 2025 году американские производители установили примерно 38 500 промышленных роботов. При этом в том же году они сократили более 100 тысяч рабочих мест. По данным Международной федерации робототехники, опубликованным в четверг, в 2025 году количество установленных в США промышленных роботов выросло на 12%, что делает страну вторым по величине рынком роботов в мире, отмечает Блумберг. При этом США по-прежнему значительно отстают от Китая, где в прошлом году было установлено более 350 тысяч промышленных роботов, а по показателю количества роботов на одного работника находятся примерно в середине рейтинга. Агентство отмечает, что американские производители на фоне нехватки живой рабочей силы в США стремятся в первую очередь повысить эффективность массового производства, а не совершенствовать конструкцию и дизайн продукции. При этом агентство полагает, что резкое наращивание объемов производства является одной из областей, где эффективность роботов может превзойти возможности человека.
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Технологии, Промышленность, США, КИТАЙ
СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала
Блумберг: заводы США в 2025 году установили больше роботов, чем наняли персонала
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заводы США в 2025 году больше установили роботов, чем наняли персонала, в стремлении повысить производительность, сообщает Блумберг.
"В 2025 году на заводах США установка роботов превысила набор персонала. США ускоряют внедрение роботов, поскольку компании стремятся производить больше продукции внутри страны", - пишет агентство.
Отмечается, что в 2025 году американские производители установили примерно 38 500 промышленных роботов. При этом в том же году они сократили более 100 тысяч рабочих мест.
По данным Международной федерации робототехники, опубликованным в четверг, в 2025 году количество установленных в США промышленных роботов выросло на 12%, что делает страну вторым по величине рынком роботов в мире, отмечает Блумберг.
При этом США по-прежнему значительно отстают от Китая, где в прошлом году было установлено более 350 тысяч промышленных роботов, а по показателю количества роботов на одного работника находятся примерно в середине рейтинга.
Агентство отмечает, что американские производители на фоне нехватки живой рабочей силы в США стремятся в первую очередь повысить эффективность массового производства, а не совершенствовать конструкцию и дизайн продукции.
При этом агентство полагает, что резкое наращивание объемов производства является одной из областей, где эффективность роботов может превзойти возможности человека.