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СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала

СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала - 25.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: на заводах США в 2025 году установка роботов превысила набор персонала

Заводы США в 2025 году больше установили роботов, чем наняли персонала, в стремлении повысить производительность, сообщает Блумберг. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:24+0300

2026-09-25T18:24+0300

2026-09-25T18:40+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заводы США в 2025 году больше установили роботов, чем наняли персонала, в стремлении повысить производительность, сообщает Блумберг. "В 2025 году на заводах США установка роботов превысила набор персонала. США ускоряют внедрение роботов, поскольку компании стремятся производить больше продукции внутри страны", - пишет агентство. Отмечается, что в 2025 году американские производители установили примерно 38 500 промышленных роботов. При этом в том же году они сократили более 100 тысяч рабочих мест. По данным Международной федерации робототехники, опубликованным в четверг, в 2025 году количество установленных в США промышленных роботов выросло на 12%, что делает страну вторым по величине рынком роботов в мире, отмечает Блумберг. При этом США по-прежнему значительно отстают от Китая, где в прошлом году было установлено более 350 тысяч промышленных роботов, а по показателю количества роботов на одного работника находятся примерно в середине рейтинга. Агентство отмечает, что американские производители на фоне нехватки живой рабочей силы в США стремятся в первую очередь повысить эффективность массового производства, а не совершенствовать конструкцию и дизайн продукции. При этом агентство полагает, что резкое наращивание объемов производства является одной из областей, где эффективность роботов может превзойти возможности человека.

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технологии, промышленность, сша, китай