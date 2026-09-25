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США и Китай могут объявить о новых исключениях по пошлинам

США и Китай могут объявить о новых исключениях по пошлинам - 25.09.2026, ПРАЙМ

США и Китай могут объявить о новых исключениях по пошлинам

США и Китай могут в понедельник объявить о новых исключениях по пошлинам на сельскохозяйственную продукцию, медицинские товары и электронику по итогам визита... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:04+0300

2026-09-25T20:04+0300

2026-09-25T20:04+0300

мировая экономика

китай

сша

кнр

си цзиньпин

дональд трамп

fox news

new york times

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США и Китай могут в понедельник объявить о новых исключениях по пошлинам на сельскохозяйственную продукцию, медицинские товары и электронику по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников. Председатель КНР Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом. "В понедельник мы получим больше информации о торговых соглашениях с Китаем. По словам источников, для обеих сторон будут объявлены дополнительные исключения из-под действия пошлин в отношении сельскохозяйственной продукции, медицинских товаров и низкотехнологичной электроники", - написал корреспондент Fox News Эдвар Лоуренс в соцсети X. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что одной из тем встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом станет возможное расширение торговли энергоресурсами и потребительскими товарами.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, fox news, new york times