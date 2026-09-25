https://1prime.ru/20260925/stavka-873685691.html

Ставка RUONIA 24 сентября снизилась до 14,10%

Ставка RUONIA 24 сентября снизилась до 14,10% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 24 сентября снизилась до 14,10%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 24 сентября, снизилась на... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:37+0300

2026-09-25T14:37+0300

2026-09-25T14:38+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 24 сентября, снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 14,10%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 673,05 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банки, банк россии