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Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан" - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"
Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан" - 25.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"
Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:32+0300
2026-09-25T16:41+0300
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финансы
москва
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью кофеен, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 18 сентября. Сумма неисполненных обязательств компании перед банком – около 17 миллионов рублей, указано в карточке дела. Сеть "Пан Круассан" насчитывает более 20 заведений в разных районах Москвы, сообщает ее сайт. По данным сервиса "БИР-Аналитик", выручка компании в 2023 году составила 226 миллионов рублей, чистая прибыль – чуть более 12 миллионов. Более свежих данных нет.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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192
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бизнес, банки, финансы, москва
Бизнес, Банки, Финансы, МОСКВА
16:32 25.09.2026 (обновлено: 16:41 25.09.2026)
 
Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

Суд 19 ноября рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью кофеен, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд 18 сентября. Сумма неисполненных обязательств компании перед банком – около 17 миллионов рублей, указано в карточке дела.
Сеть "Пан Круассан" насчитывает более 20 заведений в разных районах Москвы, сообщает ее сайт.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", выручка компании в 2023 году составила 226 миллионов рублей, чистая прибыль – чуть более 12 миллионов. Более свежих данных нет.
 
БизнесБанкиФинансыМОСКВА
 
 
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