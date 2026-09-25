https://1prime.ru/20260925/sud-873690479.html

Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан" - 25.09.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:32+0300

2026-09-25T16:32+0300

2026-09-25T16:41+0300

бизнес

банки

финансы

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873690479.jpg?1790343665

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью кофеен, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 18 сентября. Сумма неисполненных обязательств компании перед банком – около 17 миллионов рублей, указано в карточке дела. Сеть "Пан Круассан" насчитывает более 20 заведений в разных районах Москвы, сообщает ее сайт. По данным сервиса "БИР-Аналитик", выручка компании в 2023 году составила 226 миллионов рублей, чистая прибыль – чуть более 12 миллионов. Более свежих данных нет.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, финансы, москва