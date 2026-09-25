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Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone

Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone - 25.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Spotluma, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:43+0300

2026-09-25T13:43+0300

2026-09-25T13:45+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Spotluma, выяснил корреспондент РИА Новости. "Да, это наше приложение", - ответили в кредитной организации на соответствующий вопрос. Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под финансовое приложение, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.

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технологии, финансы, банки