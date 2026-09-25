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"Татнефть" утвердила выплату дивидендов по итогам I полугодия

"Татнефть" утвердила выплату дивидендов по итогам I полугодия - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Татнефть" утвердила выплату дивидендов по итогам I полугодия

Акционеры "Татнефти" утвердили выплату дивидендов по результатам первого полугодия текущего года в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:27+0300

2026-09-25T10:27+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" утвердили выплату дивидендов по результатам первого полугодия текущего года в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, сообщает компания. "Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года: на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 октября. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2026 года выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 152,978 миллиарда рублей, по МСФО - в 3 раза, до 165,463 миллиарда рублей. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2025 года в размере 11,61 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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