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Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов

Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов

Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов, что стало минимальным показателем с 16 июля, следует из статистики мессенджера, с которой... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T07:56+0300

2026-09-25T07:56+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов, что стало минимальным показателем с 16 июля, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 62 671 группы и каналов. Меньше в последний раз показатель был 16 июля - 56 447 групп и каналов. Суммарно за текущую неделю мессенджер уже заблокировал 294 690 групп и каналов, из них 854 сообществ, "связанных с терроризмом". С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 466 963, из них 178 930 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, павел дуров, telegram, вконтакте