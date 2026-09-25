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Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов
Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов
Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов, что стало минимальным показателем с 16 июля, следует из статистики мессенджера, с которой... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T07:56+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов, что стало минимальным показателем с 16 июля, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 62 671 группы и каналов. Меньше в последний раз показатель был 16 июля - 56 447 групп и каналов.
Суммарно за текущую неделю мессенджер уже заблокировал 294 690 групп и каналов, из них 854 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 466 963, из них 178 930 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram за четверг заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов
Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам четверга заблокировал 62,7 тысячи групп и каналов, что стало минимальным показателем с 16 июля, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 62 671 группы и каналов. Меньше в последний раз показатель был 16 июля - 56 447 групп и каналов.
Суммарно за текущую неделю мессенджер уже заблокировал 294 690 групп и каналов, из них 854 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 466 963, из них 178 930 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.