https://1prime.ru/20260925/tovarooborot-873699579.html
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин
Товарооборот России и Китая составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:52+0300
2026-09-25T20:52+0300
2026-09-25T21:29+0300
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873699579.jpg?1790360988
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин."С Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И увеличивается объем торговли", - сказал Путин журналистам.Глава государства также добавил, что Россия и Китай видят важные для обеих стран направления дальнейшего развития отношений."Конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом", - добавил он.В августе в ходе саммита ШОС Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин
Путин: товарооборот России и Китая составляет 240 миллиарда долларов и продолжает расти