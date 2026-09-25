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Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин
Товарооборот России и Китая составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:52+0300
2026-09-25T21:29+0300
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин."С Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И увеличивается объем торговли", - сказал Путин журналистам.Глава государства также добавил, что Россия и Китай видят важные для обеих стран направления дальнейшего развития отношений."Конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом", - добавил он.В августе в ходе саммита ШОС Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин
20:52 25.09.2026 (обновлено: 21:29 25.09.2026)
 
Товарооборот России и Китая составляет $240 млрд и продолжает расти - Путин

Путин: товарооборот России и Китая составляет 240 миллиарда долларов и продолжает расти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И увеличивается объем торговли", - сказал Путин журналистам.
Глава государства также добавил, что Россия и Китай видят важные для обеих стран направления дальнейшего развития отношений.
"Конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом", - добавил он.
В августе в ходе саммита ШОС Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙВладимир Путин
 
 
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