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Трамп посетит Китай в ноябре

Трамп посетит Китай в ноябре - 25.09.2026, ПРАЙМ

Трамп посетит Китай в ноябре

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:43+0300

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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с супругой посетить КНР для участия в саммите АТЭС. "Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую - на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай", - заявил Си Цзиньпин."Мы посетим. И мы будем много обсуждать", - подтвердил на встрече Трамп намерение посетить Китай в ноябре.Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.

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мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, атэс