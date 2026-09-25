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Трамп посетит Китай в ноябре
Трамп посетит Китай в ноябре - 25.09.2026, ПРАЙМ
Трамп посетит Китай в ноябре
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:43+0300
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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с супругой посетить КНР для участия в саммите АТЭС. "Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую - на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай", - заявил Си Цзиньпин."Мы посетим. И мы будем много обсуждать", - подтвердил на встрече Трамп намерение посетить Китай в ноябре.Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.
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Мировая экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
Трамп посетит Китай в ноябре
Трамп подтвердил, что намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС в ноябре
ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с супругой посетить КНР для участия в саммите АТЭС.
"Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую - на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай", - заявил Си Цзиньпин.
"Мы посетим. И мы будем много обсуждать", - подтвердил на встрече Трамп намерение посетить Китай в ноябре.
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.