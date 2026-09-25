Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп посетит Китай в ноябре - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/tramp-873695429.html
Трамп посетит Китай в ноябре
Трамп посетит Китай в ноябре - 25.09.2026, ПРАЙМ
Трамп посетит Китай в ноябре
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:43+0300
2026-09-25T18:44+0300
мировая экономика
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с супругой посетить КНР для участия в саммите АТЭС. "Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую - на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай", - заявил Си Цзиньпин."Мы посетим. И мы будем много обсуждать", - подтвердил на встрече Трамп намерение посетить Китай в ноябре.Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
18:43 25.09.2026 (обновлено: 18:44 25.09.2026)
 
Трамп посетит Китай в ноябре

Трамп подтвердил, что намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС в ноябре

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что ожидает еще две встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2026 году и пригласил американского лидера с супругой посетить КНР для участия в саммите АТЭС.
"Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую - на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай", - заявил Си Цзиньпин.
"Мы посетим. И мы будем много обсуждать", - подтвердил на встрече Трамп намерение посетить Китай в ноябре.
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала