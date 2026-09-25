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СМИ: Трамп рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт топлива

СМИ: Трамп рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт топлива - 25.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Трамп рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт топлива

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт дизельного топлива, сообщает издание Politico со ссылкой на... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T23:05+0300

2026-09-25T23:05+0300

2026-09-25T23:05+0300

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт дизельного топлива, сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями. Трамп ранее высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. После этого, по информации газеты Wall Street Journal, руководители таких крупных фирм, как Chevron и ExxonMobil, начали связываться с чиновниками американской администрации, чтобы остановить реализацию этой идеи. "Чиновники администрации Трампа рассматривают альтернативы введению запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить его цены с рекордных уровней", - говорится в публикации. В частности, один из рассматриваемых вариантов - предоставить властям штатов возможность самостоятельно принимать меры для снижения цен на дизельное топливо, сказано в материале. По словам источников, всю неделю администрация обсуждала различные варианты, пытаясь к пятнице определить наиболее подходящий подход. Уже в начале следующей недели Трамп может объявить о новых мерах, но окончательное решение пока не принято. Ранее агентство Рейтер сообщало, что министр энергетики США Крис Райт обсудил с крупнейшими американскими нефтеперерабатывающими компаниями возможность добровольного ограничения экспорта дизельного топлива в качестве альтернативы временному запрету на его поставки за рубеж.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, politico, chevron