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ЦБ предложил изменить механизм быстрого востребования средств по облигациям

ЦБ предложил изменить механизм быстрого востребования средств по облигациям - 25.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ предложил изменить механизм быстрого востребования средств по облигациям

Возможность быстрого востребования средств по народным облигациям требует изменений, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:31+0300

2026-09-25T13:31+0300

2026-09-25T13:35+0300

рынок

финансы

россия

владимир чистюхин

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Возможность быстрого востребования средств по народным облигациям требует изменений, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Продолжаем находиться в дискуссии, но точно, особенно с учетом последнего кейса, практика показала, что возможность быстрого востребования средств по облигациям с уплатой процентов является не до конца рациональной историей. Надо менять этот механизм", - сказал он в кулуарах XXIII Международного банковского форума, комментируя возможные изменения регулирования народных облигаций. Банк России думает о донастройке инструмента народных облигаций после ситуации с неисполнением заявок на выкуп бумаг одним из эмитентов, говорила в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Возможность покупки народных облигаций появилась на финансовом маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица - они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций на "Финуслугах" не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, владимир чистюхин, эльвира набиуллина