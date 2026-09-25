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Euroclear Bank просит приостановить исполнение решения по иску ЦБ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Euroclear Bank просит приостановить исполнение решения по иску ЦБ
Euroclear Bank просит приостановить исполнение решения по иску ЦБ - 25.09.2026, ПРАЙМ
Euroclear Bank просит приостановить исполнение решения по иску ЦБ
Euroclear Bank одновременно с кассационной жалобой на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него иску Банка России порядка 200 | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:11+0300
2026-09-25T16:11+0300
финансы
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Euroclear Bank одновременно с кассационной жалобой на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановлении исполнения этих судебных актов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Вместе с кассационной жалобой ответчиком подано ходатайство о приостановлении исполнения решения", - сказал собеседник агентства. Жалоба и ходатайство 24 сентября поступили в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. До этого, еще 26 мая, арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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финансы, банки, москва, украина, банк россии, euroclear bank, euroclear
Финансы, Банки, МОСКВА, УКРАИНА, Банк России, Euroclear Bank, Euroclear
16:11 25.09.2026
 
Euroclear Bank просит приостановить исполнение решения по иску ЦБ

Euroclear Bank просит суд Москвы приостановить исполнение решения по иску ЦБ к нему

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Euroclear Bank одновременно с кассационной жалобой на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановлении исполнения этих судебных актов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вместе с кассационной жалобой ответчиком подано ходатайство о приостановлении исполнения решения", - сказал собеседник агентства.
Жалоба и ходатайство 24 сентября поступили в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.
Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
До этого, еще 26 мая, арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
 
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