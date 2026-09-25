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Центробанк выявил маскировку потребительских кредитов под рассрочку

Центробанк выявил маскировку потребительских кредитов под рассрочку - 25.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк выявил маскировку потребительских кредитов под рассрочку

Банк России видит недобросовестную практику, когда участники рынка предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки, хочет ее устранить, заявил... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:43+0300

2026-09-25T19:43+0300

2026-09-25T19:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России видит недобросовестную практику, когда участники рынка предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки, хочет ее устранить, заявил журналистам и.о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "У нас постоянный мониторинг. Мы смотрим, какие продукты выходят, и до того, как они выходят, стараемся обсуждать с участниками рынка. Когда видим, что банк или микрофинансовая организация предлагает продукт рассрочки, мы смотрим, насколько это действительно рассрочка. И мы видим, что отдельные участники рынка, в том числе банки, предлагают продукт как рассрочку, а по сути внутри это обычный потребительский продукт", – обратил он внимание. Колганов добавил, что такое встречается и на некоторых маркетплейсах. "Мы с маркетплейсами, банками оперативно устраняем это. Мы хотим, чтобы не смешивались эти понятия для потребителя", – указал он. Колганов уточнил, что в противном случае регулятор применяет к нарушителям меры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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