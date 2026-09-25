https://1prime.ru/20260925/tsik-873680829.html
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму - 25.09.2026, ПРАЙМ
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:49+0300
2026-09-25T12:49+0300
2026-09-25T13:00+0300
общество
элла памфилова
цик
госдума
единая россия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873681124_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_c8f6ac606a37fa6285f19e9259a25b02.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва."В выборах приняли участие более 59,8% избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила она.В выборах по федеральным спискам участвовали 10 партий. Половина депутатов Госдумы – 225 человек – избирается по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.По словам Памфиловой, 450 мандатов распределились следующим образом:Помимо прочего, порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК России выявили с начала избирательной кампании в России до 22 сентября, сообщила Памфилова. Она также добавила, что были зафиксированы 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут."В условиях сложной оперативной обстановки проведение голосования в таких условиях санкций и внешнего давления позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стал одной из самых организационно сложных избирательных кампаний", — добавила Памфилова.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873681124_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dacfc5138a2f91264b57b5eca5276d61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , элла памфилова, цик, госдума, единая россия, россия
Общество , Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Единая Россия, РОССИЯ
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова представила итоги выборов в Государственную думу девятого созыва
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.
"В выборах приняли участие более 59,8% избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила она.
В выборах по федеральным спискам участвовали 10 партий. Половина депутатов Госдумы
– 225 человек – избирается по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
По словам Памфиловой, 450 мандатов распределились следующим образом:
- "Единая Россия" – 349
- КПРФ – 37
- ЛДПР – 23
- "Новые люди" – 19
- "Справедливая Россия" – 17
- "Родина" – 1
- Самовыдвиженцы – 4
Помимо прочего, порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК России выявили с начала избирательной кампании в России до 22 сентября, сообщила Памфилова.
Она также добавила, что были зафиксированы 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
"В условиях сложной оперативной обстановки проведение голосования в таких условиях санкций и внешнего давления позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стал одной из самых организационно сложных избирательных кампаний", — добавила Памфилова.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.