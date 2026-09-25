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ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму - 25.09.2026, ПРАЙМ
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ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму - 25.09.2026, ПРАЙМ
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:49+0300
2026-09-25T13:00+0300
общество
элла памфилова
цик
госдума
единая россия
россия
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.&quot;В выборах приняли участие более 59,8% избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании&quot;, — заявила она.В выборах по федеральным спискам участвовали 10 партий. Половина депутатов Госдумы – 225 человек – избирается по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.По словам Памфиловой, 450 мандатов распределились следующим образом:Помимо прочего, порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК России выявили с начала избирательной кампании в России до 22 сентября, сообщила Памфилова. Она также добавила, что были зафиксированы 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут."В условиях сложной оперативной обстановки проведение голосования в таких условиях санкций и внешнего давления позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стал одной из самых организационно сложных избирательных кампаний", — добавила Памфилова.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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общество , элла памфилова, цик, госдума, единая россия, россия
Общество , Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Единая Россия, РОССИЯ
12:49 25.09.2026 (обновлено: 13:00 25.09.2026)
 
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова представила итоги выборов в Государственную думу девятого созыва

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВ ЦИК подвели окончательные итоги выборов в Госдуму
В ЦИК подвели окончательные итоги выборов в Госдуму - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.

"В выборах приняли участие более 59,8% избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила она.

В выборах по федеральным спискам участвовали 10 партий. Половина депутатов Госдумы – 225 человек – избирается по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
По словам Памфиловой, 450 мандатов распределились следующим образом:
Помимо прочего, порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК России выявили с начала избирательной кампании в России до 22 сентября, сообщила Памфилова.
Она также добавила, что были зафиксированы 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
"В условиях сложной оперативной обстановки проведение голосования в таких условиях санкций и внешнего давления позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стал одной из самых организационно сложных избирательных кампаний", — добавила Памфилова.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
 
ОбществоЭлла ПамфиловаЦИКГосдумаЕдиная РоссияРОССИЯ
 
 
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