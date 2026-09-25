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Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году

Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году - 25.09.2026, ПРАЙМ

Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году

Ежегодный турпоток в Бурятию к 2030 году должен достичь одного миллиона человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

туризм

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алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 25 сен - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток в Бурятию к 2030 году должен достичь одного миллиона человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что в 2025 году Бурятия приняла более 680 тысяч туристов. "Бурятия должна принять миллион туристов к 2030 году. Сегодня на совещании по развитию туризма на Дальнем Востоке с участием (вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО - ред.) Юрия Петровича Трутнева внес предложения для привлечения туристов в Бурятию", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Максе". Для достижения цели, по его словам, нужно увеличить частоту рейсов в Москву, Новосибирск и Иркутск, капитально отремонтировать участок трассы Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян и включить ее в нацпроект, а также модернизировать пункты пропуска. "Замечу, что на каждый бюджетный рубль республика привлекает солидный объем частных инвестиций", - отметил глава региона. В доказательство он привел курорт "Волшебный Байкал" в особой экономической зоне "Байкальская гавань", восемь резидентов которого вложат 110,7 миллиарда рублей. Он добавил, что только один из комплексов "Грин Флоу Байкал" ежегодно сможет принимать до 17 тысяч отдыхающих.

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туризм, бизнес, россия, бурятия, дальний восток, москва, алексей цыденов