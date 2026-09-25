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Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году
Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году - 25.09.2026, ПРАЙМ
Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году
Ежегодный турпоток в Бурятию к 2030 году должен достичь одного миллиона человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:45+0300
2026-09-25T11:45+0300
туризм
бизнес
россия
бурятия
дальний восток
москва
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 25 сен - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток в Бурятию к 2030 году должен достичь одного миллиона человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что в 2025 году Бурятия приняла более 680 тысяч туристов. "Бурятия должна принять миллион туристов к 2030 году. Сегодня на совещании по развитию туризма на Дальнем Востоке с участием (вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО - ред.) Юрия Петровича Трутнева внес предложения для привлечения туристов в Бурятию", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Максе". Для достижения цели, по его словам, нужно увеличить частоту рейсов в Москву, Новосибирск и Иркутск, капитально отремонтировать участок трассы Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян и включить ее в нацпроект, а также модернизировать пункты пропуска. "Замечу, что на каждый бюджетный рубль республика привлекает солидный объем частных инвестиций", - отметил глава региона. В доказательство он привел курорт "Волшебный Байкал" в особой экономической зоне "Байкальская гавань", восемь резидентов которого вложат 110,7 миллиарда рублей. Он добавил, что только один из комплексов "Грин Флоу Байкал" ежегодно сможет принимать до 17 тысяч отдыхающих.
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туризм, бизнес, россия, бурятия, дальний восток, москва, алексей цыденов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Дальний Восток, МОСКВА, Алексей Цыденов
11:45 25.09.2026
 
Цыденов рассказал о планах привлечь миллион туристов в Бурятию к 2030 году

Глава Бурятии Цыденов: турпоток в регион должен достичь миллиона человек к 2030 году

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УЛАН-УДЭ, 25 сен - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток в Бурятию к 2030 году должен достичь одного миллиона человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Он отметил, что в 2025 году Бурятия приняла более 680 тысяч туристов.
"Бурятия должна принять миллион туристов к 2030 году. Сегодня на совещании по развитию туризма на Дальнем Востоке с участием (вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО - ред.) Юрия Петровича Трутнева внес предложения для привлечения туристов в Бурятию", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Максе".
Для достижения цели, по его словам, нужно увеличить частоту рейсов в Москву, Новосибирск и Иркутск, капитально отремонтировать участок трассы Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян и включить ее в нацпроект, а также модернизировать пункты пропуска.
"Замечу, что на каждый бюджетный рубль республика привлекает солидный объем частных инвестиций", - отметил глава региона.
В доказательство он привел курорт "Волшебный Байкал" в особой экономической зоне "Байкальская гавань", восемь резидентов которого вложат 110,7 миллиарда рублей. Он добавил, что только один из комплексов "Грин Флоу Байкал" ежегодно сможет принимать до 17 тысяч отдыхающих.
 
ТуризмБизнесРОССИЯБурятияДальний ВостокМОСКВААлексей Цыденов
 
 
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