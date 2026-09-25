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В Турции рост цен на отели и рестораны превысил средний показатель по ЕС

В Турции рост цен на отели и рестораны превысил средний показатель по ЕС - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Турции рост цен на отели и рестораны превысил средний показатель по ЕС

Рост цен на отели и рестораны в Турции в августе 2026 года достиг 31,2% в годовом выражении, что более чем в восемь раз превышает средний показатель по... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T22:47+0300

2026-09-25T22:47+0300

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Рост цен на отели и рестораны в Турции в августе 2026 года достиг 31,2% в годовом выражении, что более чем в восемь раз превышает средний показатель по Евросоюзу, сообщил местный туристический портал Turizm Databank. Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило в пятницу, что ожидаемая инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры, говорится в оценке агентства. "В Турции рост цен в гостиничном и ресторанном секторе составил 31,2%, тогда как в ЕС - 3,8%", - говорится в сообщении. Таким образом, рост цен в Турции в этом сектор превышает средний показатель по евросоюзу в 8,2 раза. При этом туристическая инфляция в Турции снизилась на 2,8 процентного пункта по сравнению с августом прошлого года, что указывает на некоторое ослабление ценового давления. Однако показатель страны по-прежнему значительно превышает уровень основных европейских туристических направлений. Так, в Греции годовой рост цен в гостиницах и ресторанах в августе составил 8,1%, в Испании - 4,9%, в Германии - 2,8%, а во Франции - 1,9%. Анализ Turizm Databank указывает, что цены в туристическом секторе Турции продолжают расти значительно быстрее, чем в странах ЕС, несмотря на некоторое замедление темпов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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