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Турция рассчитывает удвоить добычу газа в Черном море

Турция рассчитывает удвоить добычу газа в Черном море - 25.09.2026, ПРАЙМ

Турция рассчитывает удвоить добычу газа в Черном море

Турция рассчитывает удвоить добычу природного газа в Черном море после ввода в эксплуатацию первой в стране плавучей производственной платформы Osman Gazi,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:51+0300

2026-09-25T11:51+0300

2026-09-25T11:51+0300

газ

турция

черное море

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Турция рассчитывает удвоить добычу природного газа в Черном море после ввода в эксплуатацию первой в стране плавучей производственной платформы Osman Gazi, которая будет работать на месторождении Сакарья. "Мы добавим к ежедневной добыче природного газа еще 10 миллионов кубометров и тем самым удвоим производственные мощности", — заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Платформа Osman Gazi рассчитана на эксплуатацию в течение 20 лет и будет размещена в районе газового месторождения Сакарья. По данным министра, на платформе размещены 21 производственная установка, благодаря чему она фактически станет крупным промышленным комплексом в море. После выхода платформы на проектную мощность Турция рассчитывает полностью обеспечивать собственными ресурсами потребности в природном газе около 8 миллионов домохозяйств. В подготовке проекта к эксплуатации участвовали около 7 тысяч специалистов. Байрактар отметил, что развитие отечественной добычи рассматривается как один из ключевых элементов укрепления энергетической безопасности страны и снижения зависимости от внешних поставок. Он подчеркнул, что Турция намерена ускорить освоение собственных энергетических ресурсов и продолжить курс на энергетическую независимость. Сакарья — крупнейшее газовое месторождение Турции и первый крупный глубоководный газовый проект страны. Оно расположено в Черном море примерно в 165–170 км от побережья Фильоса на глубине около 2,2 километра. Месторождение было открыто в августе 2020 года буровым судном Fatih. Первоначально обнаруженные запасы оценивались в 320 миллиардов кубометров, позднее оценка была пересмотрена. Добыча началась 20 апреля 2023 года. Газ с морского промысла поступает на береговой перерабатывающий комплекс в Фильосе по подводной инфраструктуре, включая трубопровод длиной около 170 километров. К 2026 году на месторождении было пробурено 12 скважин, а суммарная добыча с начала эксплуатации достигла 6,7 миллиарда кубометров. Текущая добыча составляет около 9,5 миллионов кубометров в сутки, что позволяет обеспечивать газом примерно 4 миллиона турецких домохозяйств. Следующий этап связан с плавучей производственной платформой Osman Gazi. После ее подключения суточная добыча должна увеличиться примерно до 20 миллионов кубометров, то есть примерно вдвое. На следующем этапе Турция планирует довести добычу на Сакарье до 45 миллионов кубометров в сутки и увеличить количество скважин до 54.

турция

черное море

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газ, турция, черное море