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Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею
Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею - 25.09.2026, ПРАЙМ
Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею
Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее спустя три месяца после вещего сна о крупной победе, рассказали РИА Новости в | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T03:16+0300
2026-09-25T03:16+0300
общество
иркутская область
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873668090.jpg?1790295408
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее спустя три месяца после вещего сна о крупной победе, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла суперприз 10 миллионов рублей в лотерею спустя три месяца после того, как увидела во сне крупный выигрыш", - сообщили в компании. При этом числа, которые она выбрала для счастливого билета, по словам победительницы, пришли ей в голову ночью накануне выигрыша. Наталья участвует в лотереях около двух лет. Ранее ей уже удавалось выиграть 100 тысяч рублей, однако затем почти два года крупных сумм не было. О выигрыше Наталья узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомление. Сначала женщина не поверила, что выиграла 10 миллионов рублей, отложила телефон и в течение утра еще раз несколько раз проверяла результат. Победительница работает учителем математики, однако, несмотря на профессию, не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности в результатах тиражей. Наталья считает, что заранее рассчитать выпавшие числа невозможно и свою победу называет удачным стечением обстоятельств, а любимым числом называет цифру 3. Полученные деньги Наталья планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось.
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40
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40
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40
общество , иркутская область, минфин
Общество , Иркутская область, Минфин
03:16 25.09.2026
 
Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею

Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерею

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее спустя три месяца после вещего сна о крупной победе, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
"Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла суперприз 10 миллионов рублей в лотерею спустя три месяца после того, как увидела во сне крупный выигрыш", - сообщили в компании.
При этом числа, которые она выбрала для счастливого билета, по словам победительницы, пришли ей в голову ночью накануне выигрыша.
Наталья участвует в лотереях около двух лет. Ранее ей уже удавалось выиграть 100 тысяч рублей, однако затем почти два года крупных сумм не было. О выигрыше Наталья узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомление. Сначала женщина не поверила, что выиграла 10 миллионов рублей, отложила телефон и в течение утра еще раз несколько раз проверяла результат.
Победительница работает учителем математики, однако, несмотря на профессию, не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности в результатах тиражей. Наталья считает, что заранее рассчитать выпавшие числа невозможно и свою победу называет удачным стечением обстоятельств, а любимым числом называет цифру 3.
Полученные деньги Наталья планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось.
 
ОбществоИркутская областьМинфин
 
 
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