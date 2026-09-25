https://1prime.ru/20260925/uchitelnitsa-873668090.html

Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею

Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею - 25.09.2026, ПРАЙМ

Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей в лотерею

Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее спустя три месяца после вещего сна о крупной победе, рассказали РИА Новости в | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T03:16+0300

2026-09-25T03:16+0300

2026-09-25T03:16+0300

общество

иркутская область

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873668090.jpg?1790295408

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Учительница математики из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее спустя три месяца после вещего сна о крупной победе, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла суперприз 10 миллионов рублей в лотерею спустя три месяца после того, как увидела во сне крупный выигрыш", - сообщили в компании. При этом числа, которые она выбрала для счастливого билета, по словам победительницы, пришли ей в голову ночью накануне выигрыша. Наталья участвует в лотереях около двух лет. Ранее ей уже удавалось выиграть 100 тысяч рублей, однако затем почти два года крупных сумм не было. О выигрыше Наталья узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомление. Сначала женщина не поверила, что выиграла 10 миллионов рублей, отложила телефон и в течение утра еще раз несколько раз проверяла результат. Победительница работает учителем математики, однако, несмотря на профессию, не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности в результатах тиражей. Наталья считает, что заранее рассчитать выпавшие числа невозможно и свою победу называет удачным стечением обстоятельств, а любимым числом называет цифру 3. Полученные деньги Наталья планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось.

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иркутская область, минфин