Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/ukraina-873692124.html
"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей
"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей
За последние пять лет Украину покинули около 2,5 миллиона детей, заявил врач-кардиолог Борис Тодуров, пишет украинское издание "Останнiй бастiон" (перевод... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:08+0300
2026-09-25T17:18+0300
общество
украина
европа
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. За последние пять лет Украину покинули около 2,5 миллиона детей, заявил врач-кардиолог Борис Тодуров, пишет украинское издание "Останнiй бастiон" (перевод ИноСМИ). По его словам, это огромная и критическая потеря человеческого капитала, которая будет иметь долгосрочные последствия для страны."Первая причина — мама их забрала в более безопасное место. Вторая — в Европе они могут получить бесплатное высшее образование и еще и по 800 евро стипендии", — заявил Тодуров.Врач подчеркнул, что массовый выезд детей за границу имеет долгосрочные последствия для человеческого потенциала Украины. Одной из причин отъезда он назвал желание матерей увезти детей в более безопасное место, другой — возможности, которые украинские дети получают за рубежом.По мнению Тодурова, ситуация требует серьезного осмысления, поскольку речь идет не просто о демографической статистике, а о будущем страны. Выезд миллионов детей означает потерю целого поколения специалистов, которое уже вряд ли вернется на родину.
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, европа, бизнес
Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Бизнес
17:08 25.09.2026 (обновлено: 17:18 25.09.2026)
 
"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей

Кардиолог Тодуров: детей увозят в Европу за безопасностью и стипендией в 800 евро

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. За последние пять лет Украину покинули около 2,5 миллиона детей, заявил врач-кардиолог Борис Тодуров, пишет украинское издание "Останнiй бастiон" (перевод ИноСМИ). По его словам, это огромная и критическая потеря человеческого капитала, которая будет иметь долгосрочные последствия для страны.
"Первая причина — мама их забрала в более безопасное место. Вторая — в Европе они могут получить бесплатное высшее образование и еще и по 800 евро стипендии", — заявил Тодуров.
Врач подчеркнул, что массовый выезд детей за границу имеет долгосрочные последствия для человеческого потенциала Украины. Одной из причин отъезда он назвал желание матерей увезти детей в более безопасное место, другой — возможности, которые украинские дети получают за рубежом.
По мнению Тодурова, ситуация требует серьезного осмысления, поскольку речь идет не просто о демографической статистике, а о будущем страны. Выезд миллионов детей означает потерю целого поколения специалистов, которое уже вряд ли вернется на родину.
 
ОбществоУКРАИНАЕВРОПАБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала