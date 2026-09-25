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"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей

"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Украина теряет будущее": за пять лет уехали 2,5 миллиона детей

За последние пять лет Украину покинули около 2,5 миллиона детей, заявил врач-кардиолог Борис Тодуров, пишет украинское издание "Останнiй бастiон" (перевод... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:08+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. За последние пять лет Украину покинули около 2,5 миллиона детей, заявил врач-кардиолог Борис Тодуров, пишет украинское издание "Останнiй бастiон" (перевод ИноСМИ). По его словам, это огромная и критическая потеря человеческого капитала, которая будет иметь долгосрочные последствия для страны."Первая причина — мама их забрала в более безопасное место. Вторая — в Европе они могут получить бесплатное высшее образование и еще и по 800 евро стипендии", — заявил Тодуров.Врач подчеркнул, что массовый выезд детей за границу имеет долгосрочные последствия для человеческого потенциала Украины. Одной из причин отъезда он назвал желание матерей увезти детей в более безопасное место, другой — возможности, которые украинские дети получают за рубежом.По мнению Тодурова, ситуация требует серьезного осмысления, поскольку речь идет не просто о демографической статистике, а о будущем страны. Выезд миллионов детей означает потерю целого поколения специалистов, которое уже вряд ли вернется на родину.

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общество , украина, европа, бизнес