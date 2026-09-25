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На Украине подорожали бензин и дизельное топливо
На Украине подорожали бензин и дизельное топливо - 25.09.2026, ПРАЙМ
На Украине подорожали бензин и дизельное топливо
Цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live". | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:09+0300
2026-09-25T17:09+0300
2026-09-25T17:09+0300
украина
бензин
дизельное топливо
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live". "На WOG и ОККО (ведущие украинские сети АЗС - ред.) бензин и премиальное дизельное топливо подорожали до 102,9 гривны (около 2,3 доллара) за литр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. В середине сентября украинские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива и бензина на Украине впервые достигла отметки в 100 гривен, или 2,25 доллара за литр по действовавшему на тот момент курсу.
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украина, бензин, дизельное топливо
УКРАИНА, Бензин, дизельное топливо
На Украине подорожали бензин и дизельное топливо
"Новости.Live": на Украине цены на бензин и дизтопливо превысили 2,3 доллара за литр
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live".
"На WOG и ОККО (ведущие украинские сети АЗС - ред.) бензин и премиальное дизельное топливо подорожали до 102,9 гривны (около 2,3 доллара) за литр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
В середине сентября украинские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива и бензина на Украине впервые достигла отметки в 100 гривен, или 2,25 доллара за литр по действовавшему на тот момент курсу.