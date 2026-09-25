https://1prime.ru/20260925/ukraina-873692669.html

На Украине подорожали бензин и дизельное топливо

На Украине подорожали бензин и дизельное топливо - 25.09.2026, ПРАЙМ

На Украине подорожали бензин и дизельное топливо

Цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live". | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:09+0300

2026-09-25T17:09+0300

2026-09-25T17:09+0300

украина

бензин

дизельное топливо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873692669.jpg?1790345395

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live". "На WOG и ОККО (ведущие украинские сети АЗС - ред.) бензин и премиальное дизельное топливо подорожали до 102,9 гривны (около 2,3 доллара) за литр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. В середине сентября украинские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива и бензина на Украине впервые достигла отметки в 100 гривен, или 2,25 доллара за литр по действовавшему на тот момент курсу.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, бензин, дизельное топливо