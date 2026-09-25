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В Узбекистане подтвердили сбой на одной из тепловых электростанций - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане подтвердили сбой на одной из тепловых электростанций
В Узбекистане подтвердили сбой на одной из тепловых электростанций - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане подтвердили сбой на одной из тепловых электростанций
Министерство энергетики Узбекистана подтвердило сбой на одной из тепловых электростанций в республике, который привел к временному отключению электроэнергии в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:11+0300
2026-09-25T09:11+0300
узбекистан
казахстан
центральная азия
edf
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ТАШКЕНТ, 25 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики Узбекистана подтвердило сбой на одной из тепловых электростанций в республике, который привел к временному отключению электроэнергии в Казахстане. Ранее KEGOC, оператор единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана, сообщил о перебоях в работе объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии утром 25 сентября и временном отключении электроэнергии в республике. По данным оператора, ЧП произошло из-за отключения одной из электростанций в Узбекистане. "Сегодня в 5.05 (3.05 мск)на новой тепловой электростанции, принадлежащей компании EDF, расположенной в Сырдарьинской области, произошел аварийный сбой, в результате которого была отключена мощность в 1600 МВт", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. По данным пресс-службы, в результате аварийного отключения сработала система аварийной автоматики, и в некоторых регионах республики временно прекратилось электроснабжение. "Отключения в основном наблюдались на сельскохозяйственных насосных станциях и у потребителей", - уточнили в министерстве. "В настоящее время все потребители, у которых было прекращено электроснабжение, были повторно подключены к сети", - добавили в минэнерго.
узбекистан
казахстан
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узбекистан, казахстан, центральная азия, edf
УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, EDF
09:11 25.09.2026
 
В Узбекистане подтвердили сбой на одной из тепловых электростанций

Минэнерго Узбекистана подтвердило сбой на одной из тепловых электростанций

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ТАШКЕНТ, 25 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики Узбекистана подтвердило сбой на одной из тепловых электростанций в республике, который привел к временному отключению электроэнергии в Казахстане.
Ранее KEGOC, оператор единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана, сообщил о перебоях в работе объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии утром 25 сентября и временном отключении электроэнергии в республике. По данным оператора, ЧП произошло из-за отключения одной из электростанций в Узбекистане.
"Сегодня в 5.05 (3.05 мск)на новой тепловой электростанции, принадлежащей компании EDF, расположенной в Сырдарьинской области, произошел аварийный сбой, в результате которого была отключена мощность в 1600 МВт", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.
По данным пресс-службы, в результате аварийного отключения сработала система аварийной автоматики, и в некоторых регионах республики временно прекратилось электроснабжение. "Отключения в основном наблюдались на сельскохозяйственных насосных станциях и у потребителей", - уточнили в министерстве.
"В настоящее время все потребители, у которых было прекращено электроснабжение, были повторно подключены к сети", - добавили в минэнерго.
 
УЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯEDF
 
 
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