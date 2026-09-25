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Власти Турции заявили, что кризис на фондовой бирже не представляет угрозу - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Турции заявили, что кризис на фондовой бирже не представляет угрозу
Власти Турции заявили, что кризис на фондовой бирже не представляет угрозу - 25.09.2026, ПРАЙМ
Власти Турции заявили, что кризис на фондовой бирже не представляет угрозу
Кризис на фондовой бирже Турции не представляет угрозу для финансовой системы страны, принимаются соответствующие меры, заявила администрация президента Турции. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:36+0300
2026-09-25T18:50+0300
мировая экономика
финансы
турция
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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Кризис на фондовой бирже Турции не представляет угрозу для финансовой системы страны, принимаются соответствующие меры, заявила администрация президента Турции. Турецкий регулятор фондового рынка, совет по рынкам капитала (SPK), 17 сентября принял решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда семи управляющих компаний. Регулятор вмешался после того, как ряд фондов столкнулся с проблемами при выполнении заявок клиентов на вывод средств. В фондах были вложения почти 456 тысяч уникальных инвесторов, а общий объем активов оценивался примерно в 18 миллиардов долларов. "Утверждения, появившиеся в последнее время в некоторых аккаунтах социальных сетей и международных СМИ в связи с событиями на фондовом рынке и касающиеся серьезных негативных последствий для экономики Турции, не соответствуют действительности и являются явным примером дезинформации. Упомянутые события не представляют собой угрозу для общей структуры экономики Турции или стабильности финансовой системы", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента страны. Напротив, указывается там же, речь идет о судебных и административных процедурах, проводимых в строго контролируемых рамках и сосредоточенных в ограниченной сфере с целью обеспечения прозрачности и безопасности рынков капитала. Власти отметили, что соответствующие органы внимательно отслеживают действия, направленные на нарушение рыночного порядка. Все необходимые меры принимаются в целях защиты прав инвесторов и поддержания здорового функционирования рынков. "Важно не придавать значения подобным спекулятивным и манипулятивным публикациям, направленным на создание атмосферы недоверия на рынках и вызывающим страх и панику в обществе. Просим общественность доверять исключительно заявлениям официальных органов", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что проблемы с выводом средств возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу. В результате за неделю индекс Стамбульской биржи BIST-100 потерял более 8%, а турецкий рынок акций в целом потерял десятки миллиардов долларов капитализации. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года. Ряд инвесторов - крупных участников рынка были задержаны. Среди них - председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. В среду, 23 сентября, суд постановил заключить всех пятерых под стражу.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мировая экономика, финансы, турция
Мировая экономика, Финансы, ТУРЦИЯ
18:36 25.09.2026 (обновлено: 18:50 25.09.2026)
 
Власти Турции заявили, что кризис на фондовой бирже не представляет угрозу

Администрация Эрдогана: кризис на фондовой бирже Турции не представляет угрозу финсистеме

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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Кризис на фондовой бирже Турции не представляет угрозу для финансовой системы страны, принимаются соответствующие меры, заявила администрация президента Турции.
Турецкий регулятор фондового рынка, совет по рынкам капитала (SPK), 17 сентября принял решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда семи управляющих компаний. Регулятор вмешался после того, как ряд фондов столкнулся с проблемами при выполнении заявок клиентов на вывод средств. В фондах были вложения почти 456 тысяч уникальных инвесторов, а общий объем активов оценивался примерно в 18 миллиардов долларов.
"Утверждения, появившиеся в последнее время в некоторых аккаунтах социальных сетей и международных СМИ в связи с событиями на фондовом рынке и касающиеся серьезных негативных последствий для экономики Турции, не соответствуют действительности и являются явным примером дезинформации. Упомянутые события не представляют собой угрозу для общей структуры экономики Турции или стабильности финансовой системы", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента страны.
Напротив, указывается там же, речь идет о судебных и административных процедурах, проводимых в строго контролируемых рамках и сосредоточенных в ограниченной сфере с целью обеспечения прозрачности и безопасности рынков капитала.
Власти отметили, что соответствующие органы внимательно отслеживают действия, направленные на нарушение рыночного порядка. Все необходимые меры принимаются в целях защиты прав инвесторов и поддержания здорового функционирования рынков.
"Важно не придавать значения подобным спекулятивным и манипулятивным публикациям, направленным на создание атмосферы недоверия на рынках и вызывающим страх и панику в обществе. Просим общественность доверять исключительно заявлениям официальных органов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проблемы с выводом средств возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу.
В результате за неделю индекс Стамбульской биржи BIST-100 потерял более 8%, а турецкий рынок акций в целом потерял десятки миллиардов долларов капитализации. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года.
Ряд инвесторов - крупных участников рынка были задержаны. Среди них - председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. В среду, 23 сентября, суд постановил заключить всех пятерых под стражу.
 
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