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Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора

Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора - 25.09.2026, ПРАЙМ

Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора

Американские власти могут уже на следующей неделе разрешить строительство малого ядерного реактора в штате Теннесси, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:44+0300

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Американские власти могут уже на следующей неделе разрешить строительство малого ядерного реактора в штате Теннесси, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, разрешение может получить Управление долины Теннесси (TVA). Компания рассматривает строительство до четырех реакторов, однако сейчас речь идет только о первом из них. Для проекта планируется использовать реактор BWRX-300 компании GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Если разрешение будет выдано, оно станет вторым в США для строительства коммерческого малого модульного реактора. В марте такое разрешение получила компания TerraPower для проекта в Вайоминге. Как пишет агентство, компания пока не приняла окончательного решения о строительстве и не определила его сроки. Проект в Теннесси схож со строящимся в Канаде реактором BWRX-300 мощностью 300 мегаватт. Разработчики малых модульных реакторов рассчитывают сократить стоимость и сроки строительства за счет производства оборудования на заводах и последующей сборки на площадке.

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