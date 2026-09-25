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Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора
Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора - 25.09.2026, ПРАЙМ
Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора
Американские власти могут уже на следующей неделе разрешить строительство малого ядерного реактора в штате Теннесси, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:44+0300
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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Американские власти могут уже на следующей неделе разрешить строительство малого ядерного реактора в штате Теннесси, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, разрешение может получить Управление долины Теннесси (TVA). Компания рассматривает строительство до четырех реакторов, однако сейчас речь идет только о первом из них. Для проекта планируется использовать реактор BWRX-300 компании GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Если разрешение будет выдано, оно станет вторым в США для строительства коммерческого малого модульного реактора. В марте такое разрешение получила компания TerraPower для проекта в Вайоминге. Как пишет агентство, компания пока не приняла окончательного решения о строительстве и не определила его сроки. Проект в Теннесси схож со строящимся в Канаде реактором BWRX-300 мощностью 300 мегаватт. Разработчики малых модульных реакторов рассчитывают сократить стоимость и сроки строительства за счет производства оборудования на заводах и последующей сборки на площадке.
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США, КАНАДА
21:44 25.09.2026
 
Власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора

Блумберг: власти США могут разрешить строительство малого ядерного реактора в Теннесси

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Американские власти могут уже на следующей неделе разрешить строительство малого ядерного реактора в штате Теннесси, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, разрешение может получить Управление долины Теннесси (TVA). Компания рассматривает строительство до четырех реакторов, однако сейчас речь идет только о первом из них. Для проекта планируется использовать реактор BWRX-300 компании GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.
Если разрешение будет выдано, оно станет вторым в США для строительства коммерческого малого модульного реактора. В марте такое разрешение получила компания TerraPower для проекта в Вайоминге.
Как пишет агентство, компания пока не приняла окончательного решения о строительстве и не определила его сроки.
Проект в Теннесси схож со строящимся в Канаде реактором BWRX-300 мощностью 300 мегаватт. Разработчики малых модульных реакторов рассчитывают сократить стоимость и сроки строительства за счет производства оборудования на заводах и последующей сборки на площадке.
 
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