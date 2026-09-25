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Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру
Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру - 25.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру
Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi сообщили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта в механизме... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:06+0300
2026-09-25T12:06+0300
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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi сообщили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта в механизме рулевого управления, отзыву подлежат более 2,1 миллиона машин, сообщает немецкий автомобильный клуб ADAC.
"Audi и Volkswagen отзывают более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стал возможный дефект болтового соединения на рулевом механизме, который в худшем случае может привести к выходу из строя управления", - говорится в сообщении клуба на его сайте.
Под отзыв попали модели VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, сошедшие с конвейера в период с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Среди модельного ряда Audi отзыву подлежат кроссоверы Audi Q3, выпущенные с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.
При этом отмечается, что на данный момент производители не зафиксировали никаких подтвержденных дорожно-транспортных происшествий, травм или материального ущерба, связанных с выявленным дефектом.
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бизнес, audi, volkswagen
Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру
ADAC: Volkswagen и Audi отзовут более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру
БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi сообщили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта в механизме рулевого управления, отзыву подлежат более 2,1 миллиона машин, сообщает немецкий автомобильный клуб ADAC.
"Audi и Volkswagen отзывают более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стал возможный дефект болтового соединения на рулевом механизме, который в худшем случае может привести к выходу из строя управления", - говорится в сообщении клуба на его сайте.
Под отзыв попали модели VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, сошедшие с конвейера в период с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Среди модельного ряда Audi отзыву подлежат кроссоверы Audi Q3, выпущенные с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.
При этом отмечается, что на данный момент производители не зафиксировали никаких подтвержденных дорожно-транспортных происшествий, травм или материального ущерба, связанных с выявленным дефектом.