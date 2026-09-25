https://1prime.ru/20260925/volkswagen-873679110.html

Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру

Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру - 25.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen и Audi объявили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру

Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi сообщили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта в механизме... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:06+0300

2026-09-25T12:06+0300

2026-09-25T12:06+0300

бизнес

audi

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873679110.jpg?1790327202

БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi сообщили о масштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта в механизме рулевого управления, отзыву подлежат более 2,1 миллиона машин, сообщает немецкий автомобильный клуб ADAC. "Audi и Volkswagen отзывают более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стал возможный дефект болтового соединения на рулевом механизме, который в худшем случае может привести к выходу из строя управления", - говорится в сообщении клуба на его сайте. Под отзыв попали модели VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, сошедшие с конвейера в период с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Среди модельного ряда Audi отзыву подлежат кроссоверы Audi Q3, выпущенные с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года. При этом отмечается, что на данный момент производители не зафиксировали никаких подтвержденных дорожно-транспортных происшествий, травм или материального ущерба, связанных с выявленным дефектом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, audi, volkswagen