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Volkswagen отзывает около четырех миллионов автомобилей, пишут СМИ

Volkswagen отзывает около четырех миллионов автомобилей, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen отзывает около четырех миллионов автомобилей, пишут СМИ

Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 миллионов автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:18+0300

2026-09-25T18:18+0300

2026-09-25T18:21+0300

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handelsblatt

audi

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 миллионов автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свою информацию. Немецкий автомобильный клуб ADAC в пятницу сообщил, что Volkswagen и его дочерняя компания Audi из-за неисправности рулевого управления отзывают более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру. "Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 миллионов автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления... Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat", - говорится в публикации Handelsblatt. По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ (KBA), по всему миру отзыву подлежат около 2,16 миллиона автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тысяч кроссоверов Audi Q3. Handelsblatt отметила, что концерн отзовет автомобили Ateca и Tarraco марки Seat, которые были выпущены с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Согласно KBA, всего в мире насчитывается около 66 тысяч таких автомобилей. Официальных данных о том, сколько автомобилей Skoda попали под отзыв, пока нет.

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бизнес, фрг, германия, volkswagen, handelsblatt, audi