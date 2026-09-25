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Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов
Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов
Употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например ибупрофена, вместе с другими такими средствами, разжижающими кровь лекарствами или... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:15+0300
2026-09-25T11:15+0300
2026-09-25T11:15+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например ибупрофена, вместе с другими такими средствами, разжижающими кровь лекарствами или антидепрессантами очень опасно для организма, предупредила врач-терапевт АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.
"В повседневной практике и в быту чаще всего встречаются следующие рискованные комбинации. Первая - НПВС и антикоагулянты (например, аспирин, варфарин, ривароксабан), потому что оба класса препаратов влияют на свертывание и слизистую ЖКТ. Когда их пьют вместе, резко растет риск желудочно-кишечных кровотечений. Вторая комбинация - НПВС и НПВС. Суммируется токсичность для желудка, почек и сердечно-сосудистой системы; повышается вероятность язвы и кровотечения", - сказала Бурнацкая в беседе с "Газетой.Ru".
Она также отметила третью опасную комбинацию препаратов - НПВС и антидепрессанты. Усиливается риск кровотечений из ЖКТ из-за влияния на тромбоциты и слизистую желудка, подчеркнула врач.
Чтобы избежать проблем при приеме таких комбинаций, Бурнацкая рекомендовала делить их по времени или поговорить с врачом, чтобы поменять несовместимые препараты.
"Если вы случайно приняли несовместимые препараты, то важно оценить симптомы. Сильная слабость, головокружение, обморок, нарушение ритма сердца, боль в груди, одышка, рвота "кофейной гущей" или черный стул, выраженная сонливость, судороги, резкое падение давления - это признаки серьезных осложнений. В этом случае лучше немедленно вызвать скорую, если есть любые из перечисленных симптомов или если приняты потенциально опасные комбинации", - предупредила врач.
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здоровье, общество , ао "медицина"
Здоровье, Общество , АО "Медицина"
Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов
Врач Бурнацкая: употребление НПВС вместе с антидепрессантами опасно для организма
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например ибупрофена, вместе с другими такими средствами, разжижающими кровь лекарствами или антидепрессантами очень опасно для организма, предупредила врач-терапевт АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.
"В повседневной практике и в быту чаще всего встречаются следующие рискованные комбинации. Первая - НПВС и антикоагулянты (например, аспирин, варфарин, ривароксабан), потому что оба класса препаратов влияют на свертывание и слизистую ЖКТ. Когда их пьют вместе, резко растет риск желудочно-кишечных кровотечений. Вторая комбинация - НПВС и НПВС. Суммируется токсичность для желудка, почек и сердечно-сосудистой системы; повышается вероятность язвы и кровотечения", - сказала Бурнацкая в беседе с "Газетой.Ru".
Она также отметила третью опасную комбинацию препаратов - НПВС и антидепрессанты. Усиливается риск кровотечений из ЖКТ из-за влияния на тромбоциты и слизистую желудка, подчеркнула врач.
Чтобы избежать проблем при приеме таких комбинаций, Бурнацкая рекомендовала делить их по времени или поговорить с врачом, чтобы поменять несовместимые препараты.
"Если вы случайно приняли несовместимые препараты, то важно оценить симптомы. Сильная слабость, головокружение, обморок, нарушение ритма сердца, боль в груди, одышка, рвота "кофейной гущей" или черный стул, выраженная сонливость, судороги, резкое падение давления - это признаки серьезных осложнений. В этом случае лучше немедленно вызвать скорую, если есть любые из перечисленных симптомов или если приняты потенциально опасные комбинации", - предупредила врач.