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Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов

Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Врач назвала опасные комбинации НПВС и антидепрессантов

Употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например ибупрофена, вместе с другими такими средствами, разжижающими кровь лекарствами или... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:15+0300

2026-09-25T11:15+0300

2026-09-25T11:15+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например ибупрофена, вместе с другими такими средствами, разжижающими кровь лекарствами или антидепрессантами очень опасно для организма, предупредила врач-терапевт АО "Медицина" Светлана Бурнацкая. "В повседневной практике и в быту чаще всего встречаются следующие рискованные комбинации. Первая - НПВС и антикоагулянты (например, аспирин, варфарин, ривароксабан), потому что оба класса препаратов влияют на свертывание и слизистую ЖКТ. Когда их пьют вместе, резко растет риск желудочно-кишечных кровотечений. Вторая комбинация - НПВС и НПВС. Суммируется токсичность для желудка, почек и сердечно-сосудистой системы; повышается вероятность язвы и кровотечения", - сказала Бурнацкая в беседе с "Газетой.Ru". Она также отметила третью опасную комбинацию препаратов - НПВС и антидепрессанты. Усиливается риск кровотечений из ЖКТ из-за влияния на тромбоциты и слизистую желудка, подчеркнула врач. Чтобы избежать проблем при приеме таких комбинаций, Бурнацкая рекомендовала делить их по времени или поговорить с врачом, чтобы поменять несовместимые препараты. "Если вы случайно приняли несовместимые препараты, то важно оценить симптомы. Сильная слабость, головокружение, обморок, нарушение ритма сердца, боль в груди, одышка, рвота "кофейной гущей" или черный стул, выраженная сонливость, судороги, резкое падение давления - это признаки серьезных осложнений. В этом случае лучше немедленно вызвать скорую, если есть любые из перечисленных симптомов или если приняты потенциально опасные комбинации", - предупредила врач.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье, общество , ао "медицина"