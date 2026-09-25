Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/vs-873691401.html
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов
Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:53+0300
2026-09-25T16:55+0300
финансы
бизнес
россия
москва
московская область
подмосковье
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873691401.jpg?1790344554
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационные жалобы 23 и 24 сентября поступили в высшую судебную инстанцию. Как считает истец, через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура в иске, поданном в августе прошлого года, требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму. Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца. Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро. Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов "КИ Инвеста", взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении. Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье, верховный суд
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Верховный суд
16:53 25.09.2026 (обновлено: 16:55 25.09.2026)
 
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов

Латвийский Rietumu Banka просит Верховный суд РФ пересмотреть изъятие российских активов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационные жалобы 23 и 24 сентября поступили в высшую судебную инстанцию.
Как считает истец, через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура в иске, поданном в августе прошлого года, требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму.
Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца.
Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро.
Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд.
Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов "КИ Инвеста", взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.
Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.
 
ФинансыБизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала