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Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов
Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:53+0300
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационные жалобы 23 и 24 сентября поступили в высшую судебную инстанцию. Как считает истец, через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура в иске, поданном в августе прошлого года, требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму. Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца. Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро. Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов "КИ Инвеста", взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении. Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.
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Rietumu Banka просит Верховный суд пересмотреть изъятие российских активов
Латвийский Rietumu Banka просит Верховный суд РФ пересмотреть изъятие российских активов
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационные жалобы 23 и 24 сентября поступили в высшую судебную инстанцию.
Как считает истец, через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура в иске, поданном в августе прошлого года, требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму.
Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца.
Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро.
Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд.
Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов "КИ Инвеста", взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.
Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.