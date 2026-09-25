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ВТО согласилась создать группу по спору об углеродном механизме ЕС

ВТО согласилась создать группу по спору об углеродном механизме ЕС - 25.09.2026, ПРАЙМ

ВТО согласилась создать группу по спору об углеродном механизме ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) удовлетворила просьбу России создать группу для разрешения спора по пограничному корректирующему механизму Евросоюза,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:24+0300

2026-09-25T17:24+0300

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ЖЕНЕВА, 25 сен – ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) удовлетворила просьбу России создать группу для разрешения спора по пограничному корректирующему механизму Евросоюза, предусматривающему, помимо прочего, углеродный сбор на импорт ряда продукции, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. В середине июля Россия обратилась в ВТО с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора в отношении пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС. Как заявили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм используется с целью ограничения доступа на рынок для конкурентной импортной продукции. "Сегодня на очередном заседании Органа ВТО по разрешению споров был утвержден повторный запрос российской стороны на учреждение третейской группы для рассмотрения по существу Пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС на предмет его соответствия нормам ВТО", - сообщил постпред. Он отметил, что предыдущее обращение об утверждении третейской группы было заблокировано делегацией ЕС. На заседании в пятницу Орган ВТО по разрешению споров одобрил создание такой группы. "На этот раз у есовцев процедурно отсутствовала такая возможность, в результате чего рассмотрением спора теперь займутся арбитры", - сказал Платонов. Пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС (Carbon border adjustment mechanism) предполагает покупку сертификатов импортерами продукции, производство которой и внутри самого ЕС было бы сопряжено с существенными выбросами парниковых газов. По мнению РФ, механизм также представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям Евросоюза. Как отметили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм нарушает ряд базовых правил Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), среди которых режим наибольшего благоприятствования, уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов, запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта, транспарентность и так далее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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