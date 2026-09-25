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ВВП Испании во II квартале вырос в годовом выражении на 2,6%
ВВП Испании во II квартале вырос в годовом выражении на 2,6% - 25.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Испании во II квартале вырос в годовом выражении на 2,6%
ВВП Испании во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 2,6%, свидетельствуют данные Национального института... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:48+0300
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мировая экономика
испания
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВВП Испании во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 2,6%, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE). Предварительная оценка, опубликованная в конце июля, предполагала рост на 2,7%. В квартальном выражении оценка роста экономики страны была сохранена на уровне предварительной в 0,7%. В первом квартале экономика Испании выросла в годовом выражении также на 2,6%, в квартальном - на 0,6%.
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мировая экономика, испания
Мировая экономика, ИСПАНИЯ
ВВП Испании во II квартале вырос в годовом выражении на 2,6%
ВВП Испании во II квартале вырос в годовом выражении на 2,6%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВВП Испании во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 2,6%, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).
Предварительная оценка, опубликованная в конце июля, предполагала рост на 2,7%.
В квартальном выражении оценка роста экономики страны была сохранена на уровне предварительной в 0,7%.
В первом квартале экономика Испании выросла в годовом выражении также на 2,6%, в квартальном - на 0,6%.