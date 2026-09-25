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"Признаки упадка повсюду": на Западе признали крах экономической модели

"Признаки упадка повсюду": на Западе признали крах экономической модели - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Признаки упадка повсюду": на Западе признали крах экономической модели

Экономика Запада переживает упадок из-за постоянного вмешательства во внутренние дела других стран, пишет колумнист Guardian Оуэн Джонс. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:30+0300

2026-09-25T12:30+0300

2026-09-25T12:30+0300

мировая экономика

запад

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Экономика Запада переживает упадок из-за постоянного вмешательства во внутренние дела других стран, пишет колумнист Guardian Оуэн Джонс.По его словам, "признаки упадка видны повсюду". Так, ультраправые победили на выборах в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания, набрав почти 40% голосов; Франция готовит бюджетное сокращение на 54 миллиарда евро; Трамп на ГА ООН вновь угрожал уничтожить Иран, хотя очередная неудачная война Запада против мусульманской страны уже добавила более 100 миллиардов долларов к счетам американцев за топливо."Запад находится в упадке, потому что после холодной войны его элиты провозгласили победу, от которой они так и не оправились. <...> Результат оказался катастрофическим: экономика, которая больше не обеспечивает стабильное повышение уровня жизни и улучшение государственных услуг, и западные военные интервенции, закончившиеся унизительной неудачей в Кабуле, Багдаде, Триполи, а теперь еще и в Ормузском проливе", — утверждает Джонс.Он подчеркивает, что до нынешнего положения Запад довела безудержная погоня элит за богатством и властью, как дома, так и за рубежом. Поэтому авторитаризм и варварство могут стать вполне правдоподобным будущим, добавляет колумнист.По его мнению, попытки Запада навязать свою волю — от "шоковой терапии" в России до войн в Афганистане — раз за разом оборачивались крахом и подрывом собственного морального авторитета."Прекратите разрушать жизненный уровень рабочего класса в ожидании того, что он проголосует за вас", — призывает Джонс, ссылаясь на слова бывшего американского дипломата Уэйна Мерри.

запад

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мировая экономика, запад