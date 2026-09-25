https://1prime.ru/20260925/zelenskiy-873682830.html
Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины
Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины - 25.09.2026, ПРАЙМ
Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины
Владимир Зеленский пожаловался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале 2027 года будут проблемы с... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:17+0300
2026-09-25T13:17+0300
2026-09-25T13:17+0300
мировая экономика
европа
киев
украина
владимир зеленский
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873682830.jpg?1790331431
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале 2027 года будут проблемы с поставками дронов. Зеленский 23 августа на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. "Что касается 27 миллиардов, безусловно, там есть и денежное обеспечение для военных, но в основном там деньги на наши дроны, ракеты. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Что важно: где-то треть этих средств, а, может, и немного больше – это январь, февраль, март. Если мы их (дроны – ред.) не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы", - сказал Зеленский, слова которого приводит издание "Новости.LIVE". Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
европа
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, киев, украина, владимир зеленский, всу, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС
Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины
Зеленский: из-за дефицита бюджета у ВСУ в 2027 году будут проблемы с поставками дронов
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале 2027 года будут проблемы с поставками дронов.
Зеленский 23 августа на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.
"Что касается 27 миллиардов, безусловно, там есть и денежное обеспечение для военных, но в основном там деньги на наши дроны, ракеты. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Что важно: где-то треть этих средств, а, может, и немного больше – это январь, февраль, март. Если мы их (дроны – ред.) не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы", - сказал Зеленский, слова которого приводит издание "Новости.LIVE".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).