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Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины

Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины - 25.09.2026, ПРАЙМ

Зеленский предупредил о проблемах с дронами из-за дефицита бюджета Украины

Владимир Зеленский пожаловался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале 2027 года будут проблемы с... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:17+0300

2026-09-25T13:17+0300

2026-09-25T13:17+0300

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале 2027 года будут проблемы с поставками дронов. Зеленский 23 августа на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. "Что касается 27 миллиардов, безусловно, там есть и денежное обеспечение для военных, но в основном там деньги на наши дроны, ракеты. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Что важно: где-то треть этих средств, а, может, и немного больше – это январь, февраль, март. Если мы их (дроны – ред.) не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы", - сказал Зеленский, слова которого приводит издание "Новости.LIVE". Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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мировая экономика, европа, киев, украина, владимир зеленский, всу, ес