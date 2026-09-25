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Биржевая цена на золото готовится завершить неделю в минусе

Биржевая цена на золото готовится завершить неделю в минусе - 25.09.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото готовится завершить неделю в минусе

Биржевая стоимость золота в пятницу умеренно растет, однако неделю может завершить снижением, следует из данных торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:54+0300

2026-09-25T18:54+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу умеренно растет, однако неделю может завершить снижением, следует из данных торгов. По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 16,87 доллара, или на 0,39% - до 4314,87 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,99% - до 64,638 доллара за унцию. С понедельника золото подешевело на 2,5%. Пятничный рост же связан с ожиданиями заключения соглашения между США и Ираном, а также снижением нефтяных котировок. "Сегодня золото находит поддержку на фоне снижения цен на нефть, вызванного возобновившимися надеждами на заключение соглашения между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика компании Tradu.com Никоса Цабураса (Nikos Tzabouras). При этом, по словам эксперта, недельное снижение стоимости золота связано с ростом доходности гособлигаций США, а также ожиданием повышения учетной ставки Федрезерва.

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рынок, торги, сша, иран, comex, федрезерв, золото