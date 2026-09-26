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Автоэксперт оценил последствия модернизации культовой "Буханки"
Автоэксперт оценил последствия модернизации культовой "Буханки" - 26.09.2026, ПРАЙМ
Автоэксперт оценил последствия модернизации культовой "Буханки"
Обновление культового автомобиля "Буханка", о котором писали СМИ, пока находится в стадии обсуждения. Проблемы связаны с тем, что базовая платформа автомобиля... | 26.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-26T02:02+0300
2026-09-26T02:02+0300
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Обновление культового автомобиля "Буханка", о котором писали СМИ, пока находится в стадии обсуждения. Проблемы связаны с тем, что базовая платформа автомобиля практически исключает внесение принципиальных изменений конструкции. О том, какие сценарии модернизации рассматриваются и что может помешать их реализации, агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.По его словам, пока на предприятии лишь задумываются об анализе возможности модернизации модели. В текущем виде "Буханка" в отдельных областях применения остается безальтернативным транспортным средством — как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения цены."На данный момент ее выпуск вряд ли прекратится. А если говорить об эволюции модели, то это, скорее всего, потребует перехода на новую платформу. Это приведет к большим стартовым затратам и росту цены конечного продукта. В таком варианте спрос на новую "Буханку" может оказаться ниже", — пояснил Васильев.Эксперт напомнил, что платформы у завода есть — "Патриот" и Sollers Argo. Однако, по его словам, в этом случае это уже будет другая машина с другой аудиторией покупателей, а цена выведет автомобиль в нишу, где можно купить и другие внедорожники.Сейчас на заводе прорабатывается несколько концепций новой "Буханки". Среди вариантов — сохранение существующей платформы с разработкой нового кузова. Альтернативный сценарий предполагает возвращение к проекту УАЗ-3165 с использованием платформы "УАЗ Патриот" и нового кузова. Кроме того, рассматривается создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы легкого коммерческого Sollers Argo, основанной на китайской модели JAC.
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автопром, эксклюзив, бизнес, уаз
автопром, Эксклюзив, Бизнес, УАЗ
Автоэксперт оценил последствия модернизации культовой "Буханки"
Для нового внедорожника потребуется переход на новую платформу
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Обновление культового автомобиля "Буханка", о котором писали СМИ, пока находится в стадии обсуждения. Проблемы связаны с тем, что базовая платформа автомобиля практически исключает внесение принципиальных изменений конструкции. О том, какие сценарии модернизации рассматриваются и что может помешать их реализации, агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, пока на предприятии лишь задумываются об анализе возможности модернизации модели. В текущем виде "Буханка" в отдельных областях применения остается безальтернативным транспортным средством — как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения цены.
"На данный момент ее выпуск вряд ли прекратится. А если говорить об эволюции модели, то это, скорее всего, потребует перехода на новую платформу. Это приведет к большим стартовым затратам и росту цены конечного продукта. В таком варианте спрос на новую "Буханку" может оказаться ниже", — пояснил Васильев.
Эксперт напомнил, что платформы у завода есть — "Патриот" и Sollers Argo. Однако, по его словам, в этом случае это уже будет другая машина с другой аудиторией покупателей, а цена выведет автомобиль в нишу, где можно купить и другие внедорожники.
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Сейчас на заводе прорабатывается несколько концепций новой "Буханки". Среди вариантов — сохранение существующей платформы с разработкой нового кузова. Альтернативный сценарий предполагает возвращение к проекту УАЗ-3165 с использованием платформы "УАЗ Патриот" и нового кузова.
Кроме того, рассматривается создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы легкого коммерческого Sollers Argo, основанной на китайской модели JAC.