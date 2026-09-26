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Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит

Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит - 26.09.2026, ПРАЙМ

Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит

Дачный сезон 2026 года завершается. Чтобы весной не столкнуться с поломками и плесенью, консервацию участка лучше начинать за 2–3 недели до первых заморозков,... | 26.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-26T03:03+0300

2026-09-26T03:03+0300

2026-09-26T03:03+0300

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Дачный сезон 2026 года завершается. Чтобы весной не столкнуться с поломками и плесенью, консервацию участка лучше начинать за 2–3 недели до первых заморозков, когда ночная температура стабильно опускается ниже +5°C. Как рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, этот процесс может занять от 2 до 5 дней.Самая частая причина весенних аварий — замерзшая вода. Необходимо перекрыть водоснабжение, полностью слить воду из труб, бойлеров и бытовой техники, а также открыть все краны. Погружной насос лучше достать и убрать в сухое место. Электричество на зиму лучше полностью отключить вводными автоматами, вынуть все приборы из розеток, а уличные розетки закрыть крышками или целлофаном."Отопление требует особого внимания: простого слива воды недостаточно, так как внутри останется влага, вызывающая коррозию", - говорит Кутьин.Систему можно продуть компрессором или залить специальный антифриз. Газ следует перекрыть на входе в дом, а баллоны убрать в безопасное место. Для проверки газового оборудования и котла лучше вызвать специалистов.Внутри дома важно оставить межкомнатные двери открытыми для циркуляции воздуха и разложить поглотители влаги, чтобы не завелась плесень. Замки и металлические части инвентаря нужно смазать маслом, а на навесные замки надеть обрезанные пластиковые бутылки для защиты от влаги.На участке следует укрыть теплолюбивые растения лапником или мешковиной, побелить стволы деревьев и убрать опавшую листву. Скамейки и мангалы укрывают пленкой с отверстиями для вентиляции. Из погреба рекомендуется убрать все съестные припасы, а продухи закрыть сеткой от грызунов.Эксперт советуют не экономить на материалах и не откладывать подготовку, чтобы внезапные заморозки не застали врасплох. Если нанимать специалистов, базовая консервация небольшого дома обойдется в среднем от 15 000 до 30 000 рублей.Примерная смета расходов на материалы выгладит примерно так:"Дополнительные работы, такие как ремонт кровли или обслуживание колодца, могут стоить от 80 000 рублей и выше", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, дача, финансы