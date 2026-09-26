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Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит - 26.09.2026, ПРАЙМ
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Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит
Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит - 26.09.2026, ПРАЙМ
Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит
Дачный сезон 2026 года завершается. Чтобы весной не столкнуться с поломками и плесенью, консервацию участка лучше начинать за 2–3 недели до первых заморозков,... | 26.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-26T03:03+0300
2026-09-26T03:03+0300
эксклюзив
дача
финансы
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Дачный сезон 2026 года завершается. Чтобы весной не столкнуться с поломками и плесенью, консервацию участка лучше начинать за 2–3 недели до первых заморозков, когда ночная температура стабильно опускается ниже +5°C. Как рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, этот процесс может занять от 2 до 5 дней.Самая частая причина весенних аварий — замерзшая вода. Необходимо перекрыть водоснабжение, полностью слить воду из труб, бойлеров и бытовой техники, а также открыть все краны. Погружной насос лучше достать и убрать в сухое место. Электричество на зиму лучше полностью отключить вводными автоматами, вынуть все приборы из розеток, а уличные розетки закрыть крышками или целлофаном."Отопление требует особого внимания: простого слива воды недостаточно, так как внутри останется влага, вызывающая коррозию", - говорит Кутьин.Систему можно продуть компрессором или залить специальный антифриз. Газ следует перекрыть на входе в дом, а баллоны убрать в безопасное место. Для проверки газового оборудования и котла лучше вызвать специалистов.Внутри дома важно оставить межкомнатные двери открытыми для циркуляции воздуха и разложить поглотители влаги, чтобы не завелась плесень. Замки и металлические части инвентаря нужно смазать маслом, а на навесные замки надеть обрезанные пластиковые бутылки для защиты от влаги.На участке следует укрыть теплолюбивые растения лапником или мешковиной, побелить стволы деревьев и убрать опавшую листву. Скамейки и мангалы укрывают пленкой с отверстиями для вентиляции. Из погреба рекомендуется убрать все съестные припасы, а продухи закрыть сеткой от грызунов.Эксперт советуют не экономить на материалах и не откладывать подготовку, чтобы внезапные заморозки не застали врасплох. Если нанимать специалистов, базовая консервация небольшого дома обойдется в среднем от 15 000 до 30 000 рублей.Примерная смета расходов на материалы выгладит примерно так:"Дополнительные работы, такие как ремонт кровли или обслуживание колодца, могут стоить от 80 000 рублей и выше", - заключает эксперт.
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эксклюзив, дача, финансы
Эксклюзив, дача, Финансы
03:03 26.09.2026
 
Как правильно законсервировать дачу на зиму и сколько это стоит

Эксперт Кутьин назвал главные риски при консервации дачи на зиму

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДеревянный дом
Деревянный дом - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Дачный сезон 2026 года завершается. Чтобы весной не столкнуться с поломками и плесенью, консервацию участка лучше начинать за 2–3 недели до первых заморозков, когда ночная температура стабильно опускается ниже +5°C. Как рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, этот процесс может занять от 2 до 5 дней.
Самая частая причина весенних аварий — замерзшая вода. Необходимо перекрыть водоснабжение, полностью слить воду из труб, бойлеров и бытовой техники, а также открыть все краны. Погружной насос лучше достать и убрать в сухое место. Электричество на зиму лучше полностью отключить вводными автоматами, вынуть все приборы из розеток, а уличные розетки закрыть крышками или целлофаном.
"Отопление требует особого внимания: простого слива воды недостаточно, так как внутри останется влага, вызывающая коррозию", - говорит Кутьин.
Систему можно продуть компрессором или залить специальный антифриз. Газ следует перекрыть на входе в дом, а баллоны убрать в безопасное место. Для проверки газового оборудования и котла лучше вызвать специалистов.
Внутри дома важно оставить межкомнатные двери открытыми для циркуляции воздуха и разложить поглотители влаги, чтобы не завелась плесень. Замки и металлические части инвентаря нужно смазать маслом, а на навесные замки надеть обрезанные пластиковые бутылки для защиты от влаги.
На участке следует укрыть теплолюбивые растения лапником или мешковиной, побелить стволы деревьев и убрать опавшую листву. Скамейки и мангалы укрывают пленкой с отверстиями для вентиляции. Из погреба рекомендуется убрать все съестные припасы, а продухи закрыть сеткой от грызунов.
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Эксперт советуют не экономить на материалах и не откладывать подготовку, чтобы внезапные заморозки не застали врасплох. Если нанимать специалистов, базовая консервация небольшого дома обойдется в среднем от 15 000 до 30 000 рублей.
Примерная смета расходов на материалы выгладит примерно так:
  • • Антифриз — от 100 до 350 рублей за 1 л.
  • • Герметик — от 200 рублей 1 шт.
  • • Монтажная пена – от 500 - 700 рублей за 1 шт.
  • • Фольгированный вспененный полиэтилен – от 80 до 150 рублей за м²
  • • Компрессор для продувки труб – от 11 до 100 тысяч рублей (аренда - 700 – 900 рублей в сутки)
  • • Сантехнический шприц – от 150 до 1500 рублей.
  • • Таблетки-поглотители влаги – средняя цена от 200 до 1500 рублей, но часто это не самостоятельный продукт, а сменный картридж для поглотителя. Средняя цена пачки соли – примерно 30-50 рублей за 1 кг.
  • • Нетканый материал – средняя цена от 20 до 300 рублей за погонный метр.
  • • Машинное масло – от 100 до 200 рублей за флакон 50 -100 мл.
  • • Силиконовая смазка - от 100 до 200 рублей за флакон 30 -50 мл.
"Дополнительные работы, такие как ремонт кровли или обслуживание колодца, могут стоить от 80 000 рублей и выше", - заключает эксперт.
 
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