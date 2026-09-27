Россиян предупредили об опасной экономии на сотовой связи

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На сайтах объявлений часто можно встретить предложения, которые обещают уменьшить стоимость мобильной связи, сократив расходы на 50-70%. Однако, как рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский, важно понимать - за счет чего возникает такая экономия и во что она может обойтись.В обычной ситуации гражданин является абонентом и стороной договора с оператором связи. На эти отношения распространяются предусмотренные законом гарантии, в том числе нормы Федерального закона "О связи" и законодательства о защите прав потребителей."Однако в объявлениях о сокращении расходов на связь пользователю обычно предлагают перевести его номер в корпоративную группу. При этом договор с оператором заключает уже не сам гражданин, а организация или индивидуальный предприниматель, и человек фактически становится пользователем чужого корпоративного номера", - говорит Хаминский.Экономия же, как правило, оказывается значительно скромнее заявленных 50–70%, так как реальная выгода может составлять от силы 20–30%.Но главная проблема не в размере скидки. Пользователь, соглашаясь на такую схему, теряет прямые договорные отношения с оператором. Если владелец корпоративного договора прекратит сотрудничество с оператором, исключит номер из корпоративной группы либо распорядится им иным образом, пользователь неизбежно столкнется с потерей номера.А сегодня номер телефона – это не просто средство связи. К номеру телефона привязаны банковские приложения, Госуслуги, электронная почта и многочисленные сервисы. "Поэтому перед согласием на такую экономию необходимо взвесить, насколько потенциальная выгода перекрывает негативные последствия возможной утраты своего телефонного номера", - заключает юрист.
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На сайтах объявлений часто можно встретить предложения, которые обещают уменьшить стоимость мобильной связи, сократив расходы на 50-70%. Однако, как рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский, важно понимать - за счет чего возникает такая экономия и во что она может обойтись.
В обычной ситуации гражданин является абонентом и стороной договора с оператором связи. На эти отношения распространяются предусмотренные законом гарантии, в том числе нормы Федерального закона "О связи" и законодательства о защите прав потребителей.
"Однако в объявлениях о сокращении расходов на связь пользователю обычно предлагают перевести его номер в корпоративную группу. При этом договор с оператором заключает уже не сам гражданин, а организация или индивидуальный предприниматель, и человек фактически становится пользователем чужого корпоративного номера", - говорит Хаминский.
Экономия же, как правило, оказывается значительно скромнее заявленных 50–70%, так как реальная выгода может составлять от силы 20–30%.
Но главная проблема не в размере скидки. Пользователь, соглашаясь на такую схему, теряет прямые договорные отношения с оператором. Если владелец корпоративного договора прекратит сотрудничество с оператором, исключит номер из корпоративной группы либо распорядится им иным образом, пользователь неизбежно столкнется с потерей номера.
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А сегодня номер телефона – это не просто средство связи. К номеру телефона привязаны банковские приложения, Госуслуги, электронная почта и многочисленные сервисы. "Поэтому перед согласием на такую экономию необходимо взвесить, насколько потенциальная выгода перекрывает негативные последствия возможной утраты своего телефонного номера", - заключает юрист.
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