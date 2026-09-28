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АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России
АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России - 28.09.2026, ПРАЙМ
АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживает контакты cо спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T01:24+0300
2026-09-28T01:24+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживает контакты cо спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым по поводу возможного проведения бизнес-форума РФ-США-ФРГ, заявил зампредседателя фракции партии в бундестаге Маркус Фронмайер.
Ранее Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия и США, идея была поддержана. По его словам, что на участие в форуме РФ-США-Германия поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прямо шквалом".
"Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о местах проведения будет опубликована в надлежащее время", - рассказал газете "Известия" Фронмайер.
По словам директора Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберта Эйджи, инициатива проведения форума поддерживается, как и любая созидательная повестка, нацеленная на восстановление деловых связей России и других государств,
"Пока что это только идея, концепция. Но если будет решение о старте этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношений", - сказал Эйджи "Известиям".
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РОССИЯ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата
АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России
"Альтернатива для Германии" поддерживает контакты со спецпредставителем президента РФ
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживает контакты cо спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым по поводу возможного проведения бизнес-форума РФ-США-ФРГ, заявил зампредседателя фракции партии в бундестаге Маркус Фронмайер.
Ранее Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия и США, идея была поддержана. По его словам, что на участие в форуме РФ-США-Германия поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прямо шквалом".
"Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о местах проведения будет опубликована в надлежащее время", - рассказал газете "Известия" Фронмайер.
По словам директора Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберта Эйджи, инициатива проведения форума поддерживается, как и любая созидательная повестка, нацеленная на восстановление деловых связей России и других государств,
"Пока что это только идея, концепция. Но если будет решение о старте этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношений", - сказал Эйджи "Известиям".