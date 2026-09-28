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АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России

АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России - 28.09.2026, ПРАЙМ

АдГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента России

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживает контакты cо спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T01:24+0300

2026-09-28T01:24+0300

2026-09-28T01:24+0300

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германия

сша

кирилл дмитриев

американская торговая палата

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживает контакты cо спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым по поводу возможного проведения бизнес-форума РФ-США-ФРГ, заявил зампредседателя фракции партии в бундестаге Маркус Фронмайер. Ранее Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия и США, идея была поддержана. По его словам, что на участие в форуме РФ-США-Германия поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прямо шквалом". "Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о местах проведения будет опубликована в надлежащее время", - рассказал газете "Известия" Фронмайер. По словам директора Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберта Эйджи, инициатива проведения форума поддерживается, как и любая созидательная повестка, нацеленная на восстановление деловых связей России и других государств, "Пока что это только идея, концепция. Но если будет решение о старте этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношений", - сказал Эйджи "Известиям".

фрг

германия

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россия, фрг, германия, сша, кирилл дмитриев, американская торговая палата