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Аэропорт на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана
Аэропорт на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана - 28.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана
Аэропорт в городе Эн-Наджаф на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана и полеты в эту страну в течение 24 часов, сообщил в понедельник посол Ирака в Иране... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:09+0300
2026-09-28T18:13+0300
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ДОХА, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорт в городе Эн-Наджаф на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана и полеты в эту страну в течение 24 часов, сообщил в понедельник посол Ирака в Иране Ясир Абд аз-Захра иракскому агентству новостей INA. В минувшую пятницу администрация аэропорта сообщила, что воздушная гавань приостанавливает прием самолетов иранских авиакомпаний и вылеты в Иран из-за запрета США. Ранее прием иранских рейсов приостановил аэропорт Багдада. Это решение вызвало митинги протеста, их участники заявили, что в ответ на запрет полетов в Иран и из Ирана будут блокировать аэропорты и международные рейсы. "Аэропорт Наджафа откроется для рейсов из Ирана в течение 24 часов", - сказал посол. По его словам, правительство Ирака не прекращает усилий, чтобы возобновить авиасообщение между соседними Ираком и Ираном, прекращение которого вызвало недовольство среди иракских граждан и многих политиков. Глава дипмиссии пояснил, что правительство Ирака не принимало решение приостановить полеты в Иран, но иностранные компании по оказанию наземных услуг отказались их предоставлять из-за опасений американских санкций. Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
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мировая экономика, иран, ирак, сша, скотт бессент
Мировая экономика, ИРАН, ИРАК, США, Скотт Бессент
18:09 28.09.2026 (обновлено: 18:13 28.09.2026)
 
Аэропорт на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана

Иракский аэропорт Эн-Наджафа возобновит прием рейсов из Ирана в течение 24 часов

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ДОХА, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорт в городе Эн-Наджаф на юге Ирака возобновит прием рейсов из Ирана и полеты в эту страну в течение 24 часов, сообщил в понедельник посол Ирака в Иране Ясир Абд аз-Захра иракскому агентству новостей INA.
В минувшую пятницу администрация аэропорта сообщила, что воздушная гавань приостанавливает прием самолетов иранских авиакомпаний и вылеты в Иран из-за запрета США. Ранее прием иранских рейсов приостановил аэропорт Багдада. Это решение вызвало митинги протеста, их участники заявили, что в ответ на запрет полетов в Иран и из Ирана будут блокировать аэропорты и международные рейсы.
"Аэропорт Наджафа откроется для рейсов из Ирана в течение 24 часов", - сказал посол.
По его словам, правительство Ирака не прекращает усилий, чтобы возобновить авиасообщение между соседними Ираком и Ираном, прекращение которого вызвало недовольство среди иракских граждан и многих политиков.
Глава дипмиссии пояснил, что правительство Ирака не принимало решение приостановить полеты в Иран, но иностранные компании по оказанию наземных услуг отказались их предоставлять из-за опасений американских санкций.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
 
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