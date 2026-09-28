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Аэропорт на Сицилии заработал вновь после снижения активности вулкана Этна

Аэропорт на Сицилии заработал вновь после снижения активности вулкана Этна - 28.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт на Сицилии заработал вновь после снижения активности вулкана Этна

Аэропорт Катании на Сицилии после трехдневной приостановки возобновил прием и отправку рейсов после понижения уровня тревоги из-за активности вулкана Этна,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:58+0300

2026-09-28T21:58+0300

2026-09-28T22:13+0300

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РИМ, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии после трехдневной приостановки возобновил прием и отправку рейсов после понижения уровня тревоги из-за активности вулкана Этна, сообщила компания-оператор аэропорта SAC. "В связи с переходом уровня тревоги из-за вулканической активности с красного на оранжевый было принято решение об открытии (южных - ред.) секторов C1 и B3 (аэропорта - ред.)", - говорится в сообщении. В авиагавани уточнили, что вылеты и прилеты восстановлены с немедленным вступлением решения в силу. Этна является одним из наиболее активных вулканов Европы. В августе на нем неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. С 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась.

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