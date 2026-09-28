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Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации - 28.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации

Аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:24+0300

2026-09-28T18:24+0300

2026-09-28T18:33+0300

бизнес

польша

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ВАРШАВА, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация. "В связи с активностью военной авиации временно приостановлено выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува", - говорится в сообщении.

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