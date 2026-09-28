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Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации
Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации - 28.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации
Аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:24+0300
2026-09-28T18:24+0300
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ВАРШАВА, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация. "В связи с активностью военной авиации временно приостановлено выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува", - говорится в сообщении.
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бизнес, польша
Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за полетов военной авиации
PANSA: аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации
ВАРШАВА, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува закрыты из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация.
"В связи с активностью военной авиации временно приостановлено выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува", - говорится в сообщении.