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Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу

Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу - 28.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу

Аэропорты польских Люблина и Жешува, закрывавшиеся из-за полетов военной авиации, возобновили работу, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:10+0300

2026-09-28T20:10+0300

2026-09-28T20:10+0300

бизнес

польша

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ВАРШАВА, 28 сен – ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува, закрывавшиеся из-за полетов военной авиации, возобновили работу, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). "В аэропортах Жешува и Люблина возобновлено выполнение воздушных операций", - говорится в сообщении. Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация. Позже авиация вернулась на аэродромы.

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бизнес, польша