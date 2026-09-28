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Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу
Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу - 28.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу
Аэропорты польских Люблина и Жешува, закрывавшиеся из-за полетов военной авиации, возобновили работу, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA). | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:10+0300
2026-09-28T20:10+0300
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ВАРШАВА, 28 сен – ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува, закрывавшиеся из-за полетов военной авиации, возобновили работу, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
"В аэропортах Жешува и Люблина возобновлено выполнение воздушных операций", - говорится в сообщении.
Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация. Позже авиация вернулась на аэродромы.
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бизнес, польша
Аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу
PANSA: аэропорты польских Люблина и Жешува возобновили работу
ВАРШАВА, 28 сен – ПРАЙМ. Аэропорты польских Люблина и Жешува, закрывавшиеся из-за полетов военной авиации, возобновили работу, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
"В аэропортах Жешува и Люблина возобновлено выполнение воздушных операций", - говорится в сообщении.
Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в воздух была поднята авиация. Позже авиация вернулась на аэродромы.