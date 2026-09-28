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Рынок акций РФ в основную торговую сессию упал на 0,74%
Рынок акций РФ в основную торговую сессию упал на 0,74% - 28.09.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в основную торговую сессию упал на 0,74%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:11+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74%, до 2256,98 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Рынок акций РФ в основную торговую сессию упал на 0,74%
Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,74% и составил 2256,98 пункта