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Рынку не хватило позитивных новостей - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Рынку не хватило позитивных новостей
Рынку не хватило позитивных новостей - 28.09.2026, ПРАЙМ
Рынку не хватило позитивных новостей
Фиксация прибыли перед выходными, подешевевшая нефть и бюджетно-налоговые риски привели к снижению российского рынка акций в пятницу, 25 сентября. По итогам... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T08:50+0300
2026-09-28T09:43+0300
рынок
сша
иран
ормузский пролив
торги
акции
дональд трамп
мосбиржа
ртс
сбербанк
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед выходными, подешевевшая нефть и бюджетно-налоговые риски привели к снижению российского рынка акций в пятницу, 25 сентября. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,66%, до 2273,87 пункта; долларовый индекс РТС потерял 1,01%, закрывшись на отметке 849,31 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,12%, до 112,19 пункта.Рубль укрепился к основным валютам: доллар США подешевел на 0,48%, до 84,33 рубля, юань — на 0,54%, до 12,54 рубля. На этой неделе мы не ожидаем значительных колебаний курсов валют и полагаем, что российская валюта будет торговаться вблизи текущих уровней: 84 рубля за доллар США, 12,5 рубля за юань и 96 рублей за евро.Котировки нефти марки Brent подешевели на 2,45%, до 104,37 доллара за баррель на фоне очередных надежд на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива. Иран передал США условия сделки: открыть пролив и возобновить ядерные переговоры через неделю в обмен на снятие морской блокады, санкций на продажу нефти и восстановление регионального перемирия. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение о семидневном прекращении огня и заявил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Таким образом, премия за риск никуда не исчезает: при новой эскалации конфликта котировки способны вернуться к уровню 110 долларов за баррель.Котировки золота выросли на 0,27%, до 4351 доллара за унцию. Главным бенефициаром такой динамики является "Полюс": его бумаги выросли вопреки падающему рынку и стали одной из главных историй недели.Ключевым корпоративным событием пятницы стало решение акционеров "Банка "Санкт-Петербург" погасить 6,25 миллиона обыкновенных акций, выкупленных в рамках обратного выкупа. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%, до 439,1 миллиона. Акционеры банка также одобрили дивиденды за I полугодие 2026 года. Последним днём торгов акциями банка с дивидендами станет пятница, 2 октября. Выплата составит 19,17 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 7,4%. Эти события не меняют фундаментальную картину, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции банка, отдавая предпочтение в секторе бумагам "Сбербанка" и "Т-Технологий".Мы ожидаем, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Сигналы о прогрессе в переговорах и высокие цены на нефть помогут ему подняться к верхней границе, тогда как закрепление ниже 2250 пунктов откроет путь к 2200 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется в середине коридора.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер
сша
иран
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Дмитрий Вишневский
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рынок, сша, иран, ормузский пролив, торги, акции, дональд трамп, мосбиржа, ртс, сбербанк, мнения аналитиков
Рынок, США, ИРАН, Ормузский пролив, Торги, Акции, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, Сбербанк, Мнения аналитиков
08:50 28.09.2026 (обновлено: 09:43 28.09.2026)
 
Рынку не хватило позитивных новостей

Индекс Мосбиржи упал до 2273 пунктов, Brent — 104 доллара, рубль укрепился

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед выходными, подешевевшая нефть и бюджетно-налоговые риски привели к снижению российского рынка акций в пятницу, 25 сентября. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,66%, до 2273,87 пункта; долларовый индекс РТС потерял 1,01%, закрывшись на отметке 849,31 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,12%, до 112,19 пункта.
Рубль укрепился к основным валютам: доллар США подешевел на 0,48%, до 84,33 рубля, юань — на 0,54%, до 12,54 рубля. На этой неделе мы не ожидаем значительных колебаний курсов валют и полагаем, что российская валюта будет торговаться вблизи текущих уровней: 84 рубля за доллар США, 12,5 рубля за юань и 96 рублей за евро.
Котировки нефти марки Brent подешевели на 2,45%, до 104,37 доллара за баррель на фоне очередных надежд на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива. Иран передал США условия сделки: открыть пролив и возобновить ядерные переговоры через неделю в обмен на снятие морской блокады, санкций на продажу нефти и восстановление регионального перемирия. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение о семидневном прекращении огня и заявил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Таким образом, премия за риск никуда не исчезает: при новой эскалации конфликта котировки способны вернуться к уровню 110 долларов за баррель.
Котировки золота выросли на 0,27%, до 4351 доллара за унцию. Главным бенефициаром такой динамики является "Полюс": его бумаги выросли вопреки падающему рынку и стали одной из главных историй недели.
Ключевым корпоративным событием пятницы стало решение акционеров "Банка "Санкт-Петербург" погасить 6,25 миллиона обыкновенных акций, выкупленных в рамках обратного выкупа. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%, до 439,1 миллиона. Акционеры банка также одобрили дивиденды за I полугодие 2026 года. Последним днём торгов акциями банка с дивидендами станет пятница, 2 октября. Выплата составит 19,17 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 7,4%. Эти события не меняют фундаментальную картину, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции банка, отдавая предпочтение в секторе бумагам "Сбербанка" и "Т-Технологий".
Мы ожидаем, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Сигналы о прогрессе в переговорах и высокие цены на нефть помогут ему подняться к верхней границе, тогда как закрепление ниже 2250 пунктов откроет путь к 2200 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется в середине коридора.

Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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