https://1prime.ru/20260928/analitik-873706259.html
Рынку не хватило позитивных новостей
Рынку не хватило позитивных новостей - 28.09.2026, ПРАЙМ
Рынку не хватило позитивных новостей
Фиксация прибыли перед выходными, подешевевшая нефть и бюджетно-налоговые риски привели к снижению российского рынка акций в пятницу, 25 сентября. По итогам... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T08:50+0300
2026-09-28T08:50+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед выходными, подешевевшая нефть и бюджетно-налоговые риски привели к снижению российского рынка акций в пятницу, 25 сентября. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,66%, до 2273,87 пункта; долларовый индекс РТС потерял 1,01%, закрывшись на отметке 849,31 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,12%, до 112,19 пункта.Рубль укрепился к основным валютам: доллар США подешевел на 0,48%, до 84,33 рубля, юань — на 0,54%, до 12,54 рубля. На этой неделе мы не ожидаем значительных колебаний курсов валют и полагаем, что российская валюта будет торговаться вблизи текущих уровней: 84 рубля за доллар США, 12,5 рубля за юань и 96 рублей за евро.Котировки нефти марки Brent подешевели на 2,45%, до 104,37 доллара за баррель на фоне очередных надежд на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива. Иран передал США условия сделки: открыть пролив и возобновить ядерные переговоры через неделю в обмен на снятие морской блокады, санкций на продажу нефти и восстановление регионального перемирия. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение о семидневном прекращении огня и заявил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Таким образом, премия за риск никуда не исчезает: при новой эскалации конфликта котировки способны вернуться к уровню 110 долларов за баррель.Котировки золота выросли на 0,27%, до 4351 доллара за унцию. Главным бенефициаром такой динамики является "Полюс": его бумаги выросли вопреки падающему рынку и стали одной из главных историй недели.Ключевым корпоративным событием пятницы стало решение акционеров "Банка "Санкт-Петербург" погасить 6,25 миллиона обыкновенных акций, выкупленных в рамках обратного выкупа. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%, до 439,1 миллиона. Акционеры банка также одобрили дивиденды за I полугодие 2026 года. Последним днём торгов акциями банка с дивидендами станет пятница, 2 октября. Выплата составит 19,17 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 7,4%. Эти события не меняют фундаментальную картину, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции банка, отдавая предпочтение в секторе бумагам "Сбербанка" и "Т-Технологий".Мы ожидаем, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Сигналы о прогрессе в переговорах и высокие цены на нефть помогут ему подняться к верхней границе, тогда как закрепление ниже 2250 пунктов откроет путь к 2200 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется в середине коридора.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер
сша
иран
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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Дмитрий Вишневский
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рынок, сша, иран, ормузский пролив, торги, акции, дональд трамп, мосбиржа, ртс, сбербанк, мнения аналитиков
Рынок, США, ИРАН, Ормузский пролив, Торги, Акции, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, Сбербанк, Мнения аналитиков
Рынку не хватило позитивных новостей
Индекс Мосбиржи упал до 2273 пунктов, Brent — 104 доллара, рубль укрепился
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"